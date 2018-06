Populismus se šíří Evropou jako lepra, říká Macron. Podle Salviniho žvaní

Macron ve čtvrtek navštívil západofrancouzský, zvláště proevropský, region Bretaň. Při svém projevu nabádal komentátory, aby ho přestali kritizovat a raději spojili síly proti těm, co „nenávidí Evropu“.

„Šíří se to celou Evropou trošku jako lepra. V zemích, ve kterých jsme si mysleli, že by bylo nemožné je znovu vidět, v sousedních zemích,“ řekl Macron o populistických hnutích. „Říkají ty nejhorší věci a my si na to pomalu zvykáme. Provokují a nikoho už to neděsí,“ dodal, aniž by zmínil Itálii nebo kohokoliv jiného.

Italští antisystémoví lídři usoudili, že Macron jasně odkazoval na ně. Francouzského státníka okamžitě označili za žvanila a obvinili z pokrytectví kvůli jeho postoji k imigraci.



Macron před několika dny čelil domácí i zahraniční kritice, když odmítl přijmout loď Aquarius plnou migrantů, kterou předtím do italských přístavů nevpustil krajně pravicový ministr vnitra Matteo Salvini. Mezi Paříží a Římem incident spustil slovní válku.

Italský místopředseda vlády Luigi Di Maio, lídr Hnutí pěti hvězd, která vládne společně se Salviniho Ligou, označil Macronova slova za „urážlivá a nemístná“.

„Pravá lepra je pokrytectví někoho, kdo posílá zpátky imigranty do Ventimiglii (italské město poblíž francouzských hranic) a potom nám chce kázat o našem svatém právu požadovat rovnoměrné přerozdělení migrantů,“ napsal Di Maio na Twitteru.

Salvini zase Macrona označil na Twitteru za „žvanila“ a podotkl, že zatímco francouzský prezident mluvil, on „pracoval a snažil se zabránit obchodování s nelegálními přistěhovalci ve Středozemním moři“. „Jsou lidé, kteří mluví, a lidé, kteří jednají,“ řekl Salvini.

Ozval se také italský ministr evropských záležitostí Paolo Savona, aby Di Maia a Salviniho podpořil. Řekl, že ti, kteří „arogantně a pohrdavě“ označují Ligu a Hnutí pěti hvězd za populisty, nepochopili, co se děje v italské a evropské politice.

Nestranického ekonoma Savonu koalice původně navrhovala na pozici ministra ekonomie, italský prezident ho ale odmítl kvůli jeho negativnímu postoji k euru.