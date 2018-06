Macron: Telefonáty s Trumpem jsou jako klobásy. Lépe nevědět, co v nich je

Během úterní tiskové konference s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem padl ze strany novinářů na Macrona dotaz k pondělní zprávě televize CNN, která uvedla, že Macronův telefonát s Trumpem byl příšerný.



„Jak říkal Bismarck: kdybychom lidem vysvětlovali, jak se vyrábějí klobásy, není pravděpodobné, že by je dál jedli,“ zareagoval Macron. „Takže jsem radši, když lidé vidí hotové jídlo,“ dodal francouzský prezident.

Macronův odkaz na Bismarcka okamžitě převzala světová média, ředitel knihovny na Yaleské univerzitě Fred R. Shapiro však už v roce 2008 ve svém článku Quote... Missquote upozornil, že větu o klobásách neřekl slavný německý kancléř.

„Nebyla mu přisuzována až do 30. let 20. století. List The Daily Cleveland Herald už 29. března 1869 citoval právníka a básníka Johna Godfreyho Saxe, který řekl, že ‚zákony, stejně jako klobásy, vyvolávají respekt jen do té míry, do jaké víme, jak se vyrábějí‘,“ vyvrací Shapiro zažitou nepřesnost.

Osobní vztah Macronovi nepomáhá

Podle prohlášení Elysejského paláce Macron v telefonátu s Trumpem označil uvalování cel na evropské zboží za nezákonné a chybné. Bílý dům v mnohem kratším komuniké bez bližších podrobností uvedl, že se rozhovor obou prezidentů zaměřil na obchod a přistěhovalectví.

Podle nejmenovaného zdroje CNN se Macron domníval, že na základě budovaného osobního vztahu s Trumpem bude moci volně vyjadřovat svůj názor. „Ale Trump nesnese, aby ho někdo takhle kritizoval,“ řekl zdroj s tím, že konverzace se vyvíjela „prostě špatně“. „Bylo to strašné,“ dodal.

Macron před novináři v úterý dodal, že na summitu G7 v Kanadě, který se bude konat 7. a 8. června, bude mít s Trumpem „užitečnou“ a „upřímnou“ výměnu názorů k otázkám, u nichž oba mají nebo i nemají shodný názor.

Macron je už rok prezidentem Francie: