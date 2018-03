Macron štve reformami venkov i železničáře, kterým chce sebrat výhody

V případě železnic se Macron dostal do jedné z nejtěžších bitev své dosavadní vlády. Proti sobě má totiž velkou státní společnost SNCF (Société nationale des chemins de fer français) - francouzské dráhy s více než 260 tisíci zaměstnanci.

Firma hospodaří s obrovským dluhem 41 miliard eur (přes bilion korun, podle agentury Reuters je to dokonce až 45 miliard eur). Její personál však přesto požívá množství práv a výhod zavedených před desítkami let. Kromě sedmihodinové pracovní doby a štědrých penzí má více než polovina železničářů svou práci doživotně zajištěnou. Do důchodu mohou navíc mnozí z nich odejít už v padesáti letech.

Součástí vládní reformy je tak mimo jiné i to, že železničáři o své výsadní postavení přijdou a nově přijatí pracovníci už ve svých smlouvách zmíněné benefity neuvidí. Předchozí vlády s podobnými pokusy vždy ztroskotaly. V roce 1995 například odbory železničářů svou stávkou na tři týdny naprosto paralyzovaly dopravu v zemi a přiměly tehdejšího premiéra Alaina Juppého k tomu, aby reformy vzdal.

Kabinet nynějšího premiéra Édouarda Philippa proto oznámil, že své návrhy protlačí speciálními dekrety, aniž by o nich rozhodoval parlament, pokud to bude nutné. Ani to se odborům nelíbí a říkají, že tím vláda jen přilije olej do ohně. Podle britského Guardianu odboráři plánují na 12. března stávku a zvažují, že by se připojili k protestu státních zaměstnanců, který bude 22. března.

Podle premiéra už je však situace v SNCF alarmující a nadále neudržitelná. „Ať vlakem jezdí nebo ne, Francouzi platí víc a víc za veřejnou službu, která funguje hůř a hůř,“ uvedl Philippe a podle serveru Deutsche Welle dodal, že provoz jednoho vlaku stojí ve Francii o třetinu víc než jinde v Evropě. Privatizaci státních drah vláda odmítá, nově by však SNCF měla být soběstačnější.

Odboráři nemají proč protestovat, míní Francouzi

Detaily reformy vláda oznámí v průběhu března. Minimálně podle průzkumu veřejného mínění, který pro deník Le Figaro na konci února udělala společnost Odoxa, to však vypadá, že ve zbytku francouzské veřejnosti má vláda pro svou železničářskou reformu podporu.

Na otázku, zda podporují zrušení starých výsad u nových zaměstnanců, totiž 71 procent oslovených Francouzů odpovědělo kladně. Šest z deseti respondentů také soudí, že odborářské výzvy k „mobilizaci společnosti“ jsou neoprávněné. Jak Macronovi, tak Philippovi navíc po oznámení reformy SNCF podle televize BFMTV nepatrně stoupla popularita.

V jednom ohledu už ovšem vláda raději ustoupila. Původně chtěla zrušit provoz nejméně vytížených regionálních linek, což nadzvedlo nejen odbory, ale i ty Francouze, kteří by se bez lokální vlakové dopravy neobešli. Kabinet proto rozhodnutí přenechal radnicím.

Venkovu se nelíbí plány s hovězím

Macron však svými kroky neštve jen železničáře. Na venkově se o něm podle listu Le Figaro čím dál víc mluví jako o „městském prezidentovi“, protože se údajně málo zajímá o problémy obyvatel z menších měst a vesnic. Po nálepce „prezident bohatých“ je to tak jeho druhá nelichotivá přezdívka.

„Emmanuel Macron tomuto světu nerozumí, nenaslouchá mu. Je to svět, kterým opovrhuje a který ignoruje,“ prohlásil na prezidentovu adresu šéf opozičních republikánů Laurent Wauquiez po mezinárodním zemědělském veletrhu, který se konal 24. února v Paříži.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na zemědělském veletrhu v Paříži. (24. února 2018)

Právě tam totiž Macrona vypískali francouzští chovatelé hovězího dobytka. Vypjatá atmosféra se podle tisku navíc dala čekat. Zemědělcům se totiž nelíbí připravovaná dohoda EU a jihoamerického obchodního bloku Mercosur, díky níž by Unie více otevřela svůj trh hovězímu masu z jihoamerických zemí.



Proti dohodě s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí francouzští zemědělci po celé zemi opakovaně demonstrovali. Obávají se, že do EU by se z Jižní Ameriky mohlo dostat až 70 tisíc tun hovězího masa ročně. Podle nich je to nekalá konkurence, protože tamní producenti mají daleko nižší náklady a v porovnání s Evropou nemusejí splňovat přísné požadavky na kvalitu a hygienu.

Macron však na nevlídné přijetí nedbal a dodal, že se soustředí pouze na budování „zemědělské tváře Francie příštích let“. Internet také obletěly záběry, kterak prezident obklopený davem vášnivě diskutuje s chovateli. Loni, když ještě nebyl prezidentem, dostal na veletrhu vejcem. Letos jeho úřad oznámil, že si s sebou šéf Elysejského paláce pro jistotu bere víc obleků.

Chce zpomalit auta na menších silnicích

Kritika jako ta od Wauquieze nezaznívá jen od opozice. Už i samotní macronisté, jak členům prezidentovy strany En marche média říkají, se nespokojenosti regionů začínají obávat.

„Musíme si dávat pozor na pocit určitého odsunu na vedlejší kolej panující v některých oblastech. Je třeba zajistit, aby jistá opatření nevyvolala pochopitelnou (negativní) reakci,“ uvedl pro Le Figaro nejmenovaný ministr Macronovy vlády.

Takovým opatřením je například snížení maximální rychlosti na silnicích druhé třídy z 90 na 80 kilometrů v hodině. Zdánlivě malá změna, která má podle vlády snížit počet mrtvých na silnicích, pobouřila tisíce lidí. Ti se údajně cítí trestáni za to, že musí jezdit autem, a oním trestem je delší doba, kterou na cestách kvůli snížení rychlosti stráví. Pokud novela projde, bude se týkat zhruba 400 tisíc kilometrů silnic, a to především na venkově. I proto se vláda nakonec rozhodla ustoupit alespoň od zrušení regionálních železničních linek.

Živá debata Macrona se zemědělci, kterým vyčetl, že mu bučeli do zad a že při své práci používají nebezpečné glyfosáty: