Macron nejede slavit výročí, ale vrazit klín do Orbánovy V4, píší Francouzi

Oficiálně Macron přijíždí na oslavy vzniku Československa, „které se vynořilo z ruin Rakouska-Uherska 28. října 1918 a přetrvalo až do roku 1993, s přestávkou během druhé světové války. Francie byla jednou z prvních zemí, které nový stát uznaly,“ píše Le Figaro ve svém pátečním vydání.



Stoleté výročí je však důvodem jen na papíře, míní list. Macronovi jde hlavně o obnovu vztahů v oblasti, kde francouzský hlas v minulých měsících ztratil vliv, a rozštěpit „nacionalisty“ východní Evropy.

„Statistika je pýchou Elysejského paláce. ‚Po této cestě to bude více než dvacet zemí Unie, které Emmanuel Macron za posledních osmnáct měsíců navštívil. To je rekord.‘ S tím, jak se blíží květnové evropské volby, které jeho oponenti chtějí přeměnit na referendum o Macronovi, šéf státu posiluje své cesty,“ píše deník s tím, že se francouzský prezident odvážil i do zemí, kterým se jeho předchůdci vyhýbali nebo jimi dokonce opovrhovali.

To je případ Dánska a Finska, ale i Slovenska a České republiky, poznamenává Le Figaro. Návštěva Maďarska premiéra Viktora Orbána ani Polska ovládaného konzervativci pro Macrona, který nevynechá příležitost kritizovat tyto země za populismus a porušování lidských práv, nepřipadá v úvahu. Ale Slovensko a Česko, to je něco jiného.

Nejsou tak kontroverzní, byť také patří do visegrádské skupiny vyznačující se tvrdým postojem k rozdělování uprchlíků podle kvót i proti změně principu udělování azylu.

„Obě tyto země chtějí zůstat v srdci Evropy. Není správné hovořit o rozštěpení mezi východem a západem Evropy, zastánci Evropy jsou všude,“ soudí Elysejský palác. „Nemůžeme být naštvaní na celý východ Evropy, potřebujeme prostředníky,“ řekl pro Le Figaro také jeden z Macronových blízkých spolupracovníků.

Francouzský list Le Point pak poukazuje na to, s kým bude Macron v Česku jednat. „Po setkání s českým prezidentem Milošem Zemanem (sociálním demokratem, ale zároveň velmi protimuslimským a proruským) povečeří s premiérem Andrejem Babišem. Tento muž je řazen k pravému středu a zástupci jeho strany ve štrasburském parlamentu sedí po boku liberálů z Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Nicméně pro některé je Babiš kvůli svému životopisu populista a euroskeptik, obzvláště pokud jde o eurozónu,“ píše.

Le Figaro pak ještě upozorňuje na paktování českého premiéra s „neokomunisty“ a deník Le Monde pak Babiše charakterizuje jako nezařaditelného na evropské politické scéně, protože je znám pozitivními výroky jak o Macronovi, tak o Orbánovi.

Le Point jako nejotevřenějšího Macronovým nápadům hodnotí slovenského premiéra Pellegriniho.

„Bude se Macron snažit vrazit klín mezi členy visegrádské skupiny namlouváním si jedněch a stigmatizací druhých?“ táže se. Upozorňuje, že polarizační strategie v podobě stavění reformátorů a euroskeptiků proti sobě má svá rizika v době, kdy migrační otázka hýbe tábory populistů jak na západě, tak na východě.

Francouzské Demokratické hnutí (MoDem) s takovým předvolebním polarizováním, z nějž viní Macrona, nesouhlasí a poukazuje na to, že spor Orbán–Macron není spor národní.