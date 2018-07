Macronův poradce zmlátil demonstranta, zajímá se o něj policie

VIDEO Do budovy Českého statistického úřadu v Praze 10 narazil po srážce s osobním autem autobus městské...

V Praze by migranty jiné barvy pleti zbili, řekl šéf nizozemské diplomacie

Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy či do Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili. Na...