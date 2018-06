Vrchní soud zmírnil tresty za podvody s emisními povolenkami

„Ztotožňujeme se se závěry soudu prvního stupně,“ zmínil předseda senátu Marcel Ječný s tím, že nebyla pochybnost o vině obou mužů.

Soudy se neshodly pouze v rozsahu škody. Zatímco prvoinstanční soud konstatoval, že škoda je téměř 400 milionů korun, podle Ječného byla o 21 milionů menší, protože jedna faktura byla započítána duplicitně. „S ohledem na to, že stanovená škoda byla o 21 milionů nižší i s ohledem na to, že od spáchání trestu uplynula dlouhá doba, tak trest je nižší,“ dodal Ječný.

Oba muži ve svých závěrečných řečích žádali u vrchního soudu úplné zproštění trestu a tvrdili, že se stali sami oběťmi podvodu. Flekův obhájce tvrdil, že policie ani státní zastupitelství dostatečně neprověřily veškeré okolnosti případu a nevypořádaly se s námitkami obhajoby. „Podvod řídily cizí osoby,“ řekl jeden z obhájců. Druhý označil tresty uložené městským soudem za „drastické“.



Podle soudu využívala dvojice mužů dalších firem, aby s jejich pomocí prodávala emisní povolenky bez DPH. V zahraničí nakoupili povolenky za miliardu bez daně, v polovině roku 2010 je pak přes několik tuzemských firem prodali energetické společnosti ČEZ. Jednalo se tedy o klasický karuselový podvod, při kterém měli získat 377 milionů korun.

V roce 2015 Městský soud v Praze za to poslal Fleka na osm let do vězení, Pokorný dostal o rok víc. Kromě toho oba dostali zákaz činnosti na deset let.

Na podezřelou transakci upozornil daňový úřad právě ČEZ. Z více než 350 milionů se podařilo na účtech TES Praha zablokovat jen zhruba milion korun, ostatní peníze skončily v zahraničí, například v Singapuru.