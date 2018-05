Německé policisty napadli žadatelé o azyl, zabránili deportaci Tožana

Incident v městečku Ellwangen se odehrál v pondělí večer, německá policie o něm informovala ve středu.

Do imigračního centra v třicetitisícovém městě podle Deutsche Welle v pondělí dorazila čtveřice policistů, kteří měli deportovat 23letého imigranta z Toga. V tu chvíli na policisty zaútočila skupina imigrantů, kteří požadovali okamžité propuštění muže.

„Byli velmi agresivní a nařídili nám, abchom tam toho muže nechali,“ popsal šarvátku jeden z policistů. Policisté došli k závěru, že jim hrozí vážné nebezpečí, Tožanovi odemkli želízka a ten vzal ihned do zaječích.

Do rvačky se nakonec zapojilo celkem dvacet policistů a imigračních úředníků. Policie tvrdí, že neměli čas přivolat posily. Policisté se za své rozhodnutí ustoupit od nadřízených dočkali pochvaly. „Pokud by se rozhodli dokončit deportaci, došlo by k násilné konfrontaci s početným davem, která by nemusela skončit dobře,“ uvedl místní policejní mluvčí Bernhard Kohn.

Případ vyvolal značnou pozornost a místní politici volají po potrestání viníků. „Útoky na policisty jsou nepřijatelné. V právním státě musí mít takové chování trestní důsledky. Je jasné, že frustrace není omluvou pro zločinné chování,“ uvedl mluvčí místních Zelených Uli Sckerl. Představitelé Alternativy pro Německo uvedli, že případ z Ellwangenu jasně ukázal „vydíratelnost“ německého státu.