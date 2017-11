Na výpadky v eReceptech jsme připraveni, lékaři vše stihnou, věří SÚKL

Podle ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahuty se do systému zapojilo 19 790 lékařů, 4 459 zdravotnických zařízení, 2 287 lékáren a 6 529 lékárníků. Žádost o registraci podalo celkem 30 453 lékařů z celkem více než 54 tisíc.

„Se žádostmi o přístup do systému jsme na dvou třetinách všech lékařů. Více než dva týdny do data D by to rozhodná část mohla stihnout,“ míní Blahuta. SÚKL oznámil, že pokud obdrží žádost do 24. listopadu, bude schopný vydat přístup do systému do konce roku. Pozdější žádosti nemusí stihnout vyřídit do konce roku.

Lékáren je v Česku přibližně 2 500, většina už je připojena a může léky předepsané na elektronické recepty vydávat. Přístup k centrálnímu úložišti mělo ke konci října 65 40 lékárníků, žádost už jich podalo 8 010. Připojeno bylo také 3 431 zdravotnických zařízení, požádáno má 9 880.

„Prováděcí vyhláška nebyla zatím vydána. Má 16 paragrafů, ze kterých 3 se týkají situací, kdy nemusí být vydán elektronický recept a stačí jen papírová náhražka. Na webu ministerstva to bude explicitně pojmenováno,“ prohlásil Ludvík na tiskové konferenci. Ohradil se proti námitkám praktických lékařů, podle nichž je systém nepřipravený.

Vydávání papírových receptů bude možné, pokud budou lékaři navštěvovat pacienty doma. Dále to bude možné při výpadku elektrické energie, internetového připojení, informačního systému předepisujícího lékaře nebo při výpadku služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

„Nevylučujeme, že nedojde k drobným technickým nedomykavostem, ale to nemůže nikdo,“ dodal náměstek ministra Roman Prymula. Praktičtí lékaři dříve avizovali, že kvůli narůstající byrokracii, za kterou kromě eReceptu považují i EET, skončí ke konci roku až stovka lékařů. Ti mají povinnost ukončení praxe nahlásit krajským úřadům 60 dní předem. „Máme informace od krajských úřadů, že by mělo skončit 24 praktických lékařů pro dospělé a 23 pro děti a dorost,“ dodal Prymula.

Úřady budou lékařům zprvu pomáhat. Pak přijdou sankce

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007, dosud byly dobrovolné. Ročně se vydá asi 70 až 80 milionů papírových receptů. V říjnu prošlo systémem téměř půl milionu eReceptů. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů korun, provoz stojí 100 tisíc korun měsíčně.

Část lékařů a lékárníků jeho povinné používání odmítá. Tvrdí, že jde o zbytečnou byrokracii navíc, která nepřináší žádné výhody. Doufají, že nová Sněmovna to stihne zrušit. Podle České lékárnické komory může vydání eReceptu prodloužit vydání léku až třikrát. Podle SÚKL ale i nadále bude většina pacientů nosit od lékaře recept vytištěný na papíře.

Podle ministerstva je elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná a zabrání například falšování receptů. Do budoucna bude systém schopný pohlídat, jestli pacient nebere více léků se stejnou účinnou látkou nebo léky, které není vhodné kombinovat.

Lékařům za nepřipojení budou hrozit sankce až do výše dvou milionů korun. V prvním čtvrtletí příštího roku budou úředníci SÚKL fungovat jako poradci a lékařům spíše pomáhat. Pokuty by tak měly hrozit až v krajním případě, kdy lékař odmítne spolupráci.

„Není ve veřejném zájmu nasazovat vysoké sankce hned od začátku. Chápeme, že jde o nový systém, a SÚKL by měl v prvním kvartálu fungovat také jako konzultační místo,“ upřesnil Ludvík.