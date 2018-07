PŘEHLEDNĚ: S e-občankou nemusíte na úřad, v plánu jsou i elektronické volby

1 Jak funguje elektronická občanka?

Ten, kdo ji chce naplno využít, se neobejde ještě bez čtečky, která stojí zhruba 190 korun. Na úřadě si zvolí při převzetí průkazu ještě heslo IOK o čtyřech až deseti cifrách, jež je obdobou PIN, a druhé číslo DOK (obdoba PUK u mobilů). Druhé číslo slouží jako pojistka, když zadáte první číslo třikrát špatně. Pak je potřeba aktivovat čip.

Doma uživatel připojí čtečku k počítači, stáhne si do něj program eObčanka z internetové stránky www.info.eidentita.cz/eop a do čtečky vloží kartu. Pak zadá zvolené číslo PIN a může využívat prvních 37 služeb. Portál občana bude k nalezení na stránce www.gov.cz.

2 Jaké služby eObčanka nabízí?

V první fázi jich bude 37 a hodně z nich se týká České správy sociálního zabezpečení. Ta se podílela na testování. Občan může z domova požádat a získat přes internet třeba potvrzení o bezdlužnosti, informace o dávkách, výpis z rejstříku trestů nebo výpis trestných bodů řidiče. Může také zažádat o informace podle zákona 106.

Obecně eObčanka prozatím nabízí služby souvisící s nějakými informacemi nebo potvrzením poskytovaným státem. V budoucnosti by to mělo jít i obráceně – jako je například podávání formulářů. Zatím to nejde. Nejsou dořešené informační certifikáty, takže občan takový dokument nemůže zatím „podepsat“. Tento nedostatek v pondělí kritizoval třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš.

3 Mění se ceny? Kolik to stojí?

Když si půjdete pro novou občanku před vypršením její desetileté platnosti, tak nic neplatíte – stejně jako nyní. Pokud by však člověk chtěl elektronickou občanku dřív kvůli novým službám, zaplatí správní poplatek 200 korun. Nový doklad po ztrátě vyjde stále na stovku.

I když na úřadě se za výpisy platí, zmiňovaných 37 prvních elektronických služeb bude zdarma. Za výpis z rejstříku trestů přes internet uživatel nezaplatí nic. „Všechny služby, které budou na Portálu občana při spuštění k dispozici, budou zdarma,“ ujišťuje náměstek Strouhal.

4 Půjde elektronickou občankou i volit?

Zavedení elektronických občanek se čtečkami je jakousi přípravou na budoucí možné elektronické volby. Ministr vnitra Lubomír Metnar plánuje návrh zákona o korespondenčních volbách předložit letos v druhém pololetí.

5 Co když člověk elektronické služby využívat nechce?

Stejně obdrží občanku s čipem, ale jinak ji může používat jako dosavadní doklad. Čip si aktivovat nemusí. Pořád po něm ovšem úředník bude chtít, aby si zvolil další, dnes v podstatě zbytečný číselný kód BOK, který vyťuká na klávesnici ještě na úřadě. Jinak číslo žádný praktický význam nemá.