Neschopenky budou elektronicky a nově jen se dvěma díly, schválila vláda

„Místo sedmi dílů neschopenky budou jen dva, začátek a konec,“ uvedl po jednání vlády premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.



Poslanci před pár dny kývli na obnovení vyplácení nemocenské i v prvních třech dnech nemoci od poloviny příštího roku. Část poslanců vládního ANO podporu toho původně podmiňovalo tím, že začne fungovat i projekt e-neschopenky, který měl být původně připraven již od začátku roku 2019.

Doktoři by nově podle návrhu museli poslat oznámení elektronicky nejpozději další pracovní den. Zaslat by ho měli na elektronickou adresu, kterou sociální správa určí. Zaměstnavatelé pak podle novely požádají elektronicky o informace a úřad jim po obdržení jejich žádosti do osmi dnů oznámí, že zaměstnanec je na neschopence, kde pobývá a léčí se a jaké má vycházky. Poskytne jim i adresu a jméno lékaře, který neschopenku vystavil.



Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Podle ministerstva to ale zatím dobrovolně používají asi tři až čtyři procenta doktorů. Většina zasílá tiskopisy poštou, má na to tři pracovní dny. Informaci o začátku či konci pracovní neschopnosti tedy správa může dostat až s týdenním zpožděním, což podle ministerstva ztěžuje kontrolu pacientů i lékařů.

Sdružení praktických lékařů v připomínkách pro vládu uvedlo, že změna očekávaný efekt nepřinese a jen přibude administrativa. Lékařská komora označila navrhovaný postup za nesystematický.