K návratu nemocenské v prvních dnech může pomoci elektronická neschopenka

Sociální demokraté, kteří jednají s hnutím ANO o možné koaliční vládě, nechtějí, aby lidé v prvních třech dnech stonali „zadarmo“, což prosadila bývalá pravicová vláda Mirka Topolánka.

Zatímco v minulém volebním období se ČSSD nepodařilo šéfa ANO Babiše přesvědčit, aby na zrušení takzvané karenční doby kývl, nyní naznačil premiér v demisi možný kompromis.

„Mě zaujal nápad elektronické neschopenky. To je dobrá věc, myslím si, protože to je kontrola, jak doktoři dávají neschopenku. A myslím si, že by to byla taková pojistka, aby ten systém nebyl zneužíván,“ řekl Babiš už po jednání s šéfem Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem.

„Pokud by tam byla taková evidence, abychom zabránili zneužívání, tak samozřejmě je to nová situace, my jsme připraveni o tom vyjednávat,“ uvedl Babiš. Zopakoval to i v neděli ve veřejnoprávní televizi.

Na dotaz iDNES.cz, zda se neobává toho, že elektronická neschopenka může mít stejné problémy jako elektronický recept, jehož vydávání třeba minulý týden v pátek nefungovalo, Babiš odvětil, že e-recept zdědil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zdědil to od svých předchůdců. „A nebylo to dobře připraveno,“ řekl Vojtěch.

Hamáček: Spojit to s e-neschopenkou je možné

„Pro sociální demokracii je obnovení vyplácení nemocenské v prvních třech dnech klíčová priorita, v tom smyslu jsme podali i naši novelu zákona, zaznamenal jsem, že pan premiér by to chtěl spojit s elektronickou neschopenkou, což je věc, kterou já si představit dokážu,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz předseda ČSSD Jan Hamáček. Dodal, že to musí vyřešit ministerstvo práce a sociálních věcí s ministerstvem zdravotnictví.

„Spojení s elektronickou neschopenkou má svoji logiku,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Jan Chvojkou.

Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že podle nich mnozí lidé radši nemoc přecházejí nebo si berou dovolenou, aby kvůli nemoci nebyli biti na tom, kolik berou peněz.

Elektronické neschopenky budou moci přitom lékaři vydávat od ledna příštího roku. Loni to schválil parlament. Pacienti díky elektronické neschopence nebudou muset tak, jak dosud, nosit do práce papírovou neschopenku, nebo ji posílat poštou. Když lékaři, kteří budou mít na výběr, budou trvat na papírové, následnou elektronizaci provede Česká správa sociálního zabezpečení, vysvětlovala loni tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD.

Jednání o možné společné vládě hnutí ANO a ČSSD pokračují ve čtvrtek.