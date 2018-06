Vláda stopla eNeschopenky, projekt odložila na rok 2021

Podle ministerstva práce není zavedení od ledna reálné a představovalo by masivní zásah do nemocenské. Do roku 2021 zřejmě bude fungovat předběžný systém.



Práce na projektu má podle dřívějšího vyjádření ministryně v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) převzít Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která nemocenskou vyplácí. Ministryně předpokládá, že příprava bude trvat dva roky. Návrh změny zákona nyní posoudí Poslanecká sněmovna.

Zákon měl eNeschopenky zavést od ledna 2019. Ministerstvo práce však navrhovalo úpravu z normy vyškrtnout a do roku 2021 připravit úplně nový projekt.

„Hledali jsme náhradní řešení, které bychom chtěli nějakým způsobem stihnout od 1. ledna 2019. Chceme, aby byly neschopenky řešeny elektronicky, následně budeme řešit propojení na zaměstnavatele a na zaměstnance,“ řekl minulý pátek premiér Andrej Babiš.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky vystavovat už nyní, a to od roku 2010. Využít mohou takzvané e-podání. Potřebují k tomu jen počítač s internetem a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se pak v ČSSZ registrovat.