Místo Mickey Mouse mučedníky. Z egyptských škol zmizí postavičky Walta Disneyho

„Obrázky Myšáka Mickeyho a Kačera Donalda musíme nahradit obrazy slavných Egypťanů a válečných mučedníků, aby k nim děti vzhlížely jako ke svým životním vzorům,” prohlásil guvernér provincie Kaljúbíja Alá Abdal Halím Muhammad Marzúk.

Egyptské ministerstvo školství má podle BBC v plánu zavést nové nařízení v celé provincii, která se nachází severně od hlavního města Káhiry. Současná vláda prezidenta a bývalého generála Abdala Fattáha Sísího se v posledních měsících snaží armádu zviditelnit ve všech oblastech veřejného života, zejména pak ve vzdělávacích institucích.

„Tyto kreslené postavy jsou vyrobené ve Spojených státech, ale my máme své vlastní vznešené osobnosti, které prohloubí v dětech vlastenectví a lásku k vlasti,” dodal Marzúk.

Stint on the foreign desk today - here's what's happening in Egypt -- Mickey Mouse ban: Egyptian schools blacklist Disney characters https://t.co/mAV0cFsoov via @MailOnline — Terri-Ann Williams (@TerriA_Williams) 27. září 2018

Vojáci, kteří byli zabiti při střetech s islámskými extremisty na Sinajském poloostrově jsou v oficiálních egyptských médiích oslavováni jako mučedníci a jejich rodiny dostávají na speciálních ceremoniích vyznamenání.



Děti si to nezaslouží, říkají kritici opatření

Nové nařízení sklidilo nečekanou kritiku na sociálních sítích, kde mnoho uživatelů poukazuje na to, že by se vládní orgány měly zaměřit především na novou výbavu, přeplněné učebny či reformu zastaralých vyučovacích metod. Podle dalších je nový krok součástí probíhající kampaně, která se „snaží militarizovat” vzdělávací systém.



„Nevím co na to říct. Naučil jsem se číst ještě před nástupem do školy díky časopisu s Mickey Mousem,” popisuje jeden s uživatelů Twitteru svou zkušenost s Disneyho komiksem, který vychází ve speciální egyptské verzi.

„Někdo by měl guvernérovi říct, že tímto rozhodnutím dělá sám ze sebe kreslenou postavičku,” myslí si novinář Muhammad Ragáb. Další uživatelé se si kladnou otázku: „Čím si děti zasloužily, že se budou muset na školních zdech dívat na fotografie mrtvých?”.

Mezi nesouhlasnými názory nicméně zazněla také slova chvály. „Je správné učit naše děti o mučednících, kteří obětovali své životy za egyptský lid. Děkuji guvernérovi Marzúkovi za takový nápad,” píše se v jednom z příspěvků.

Egyptský školní rok začal v neděli, kdy se do 60 tisíc veřejných škol vydalo asi 22 milionů žáků.

Podle zpravodajského serveru The New Arab to není poprvé, co se egyptské úřady vydaly do boje proti Disneyho kresleným postavám. V roce 2015 poslal egyptský soud na na tři roky za mříže dvaadvacetiletého uživatele Facebooku, který prezidentovi Sísímu přimaloval v počítačovém programu uši Myšáka Mickeyho.