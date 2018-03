Egyptu opět povládne Sísí. Slevy nezabraly, nepřišla ani polovina voličů

První kolo prezidentských voleb se konalo od 26. do 28. března. Kromě Sísího kandidoval jen Músa Mustafa Músa, který se řadí k Sísího stoupencům. Sísího vítězství se tak očekávalo.



Podle webu egyptského listu Al-Ahrám přišlo k urnám 25 milionů lidí, což je asi 40 procent oprávněných voličů. Tedy ještě méně než během voleb před čtyřmi lety, píše BBC.

Sísí podle listu získal 92 procent hlasů, zatímco Músa tři procenta. Podle listu Al-Jaum as-Sabáa bylo asi šest procent hlasů neplatných, další média zveřejnila podobná čísla.

Ke znovuzvolení Sísímu už v předstihu gratuloval český prezident Miloš Zeman, přičemž egyptského prezidenta pozval na návštěvu Prahy.

V průběhu egyptských prezidentských voleb se úřady snažily zajistit co nejvyšší účast, aby byl příští Sísího mandát přesvědčivý, napsala agentura Reuters. Volební komise pohrozila, že ti, kdo nepřišli volit, mohou dostat pokutu 500 egyptských liber (580 korun), jak umožňuje zákon.

Za hlas vstupenka do lunaparku

Podle zdrojů agentury Reuters mělo právo volit 60 milionů Egypťanů. Někteří přiznali, že za to, že šli volit, dostali peníze nebo další pobídky. Sísí krátce po uzavření volebních místností na Twitteru napsal, že fronty před místnostmi jsou pro něj zdrojem pýchy.

Dopisovatelé Reuters sdělili, že voliči mohli za svůj hlas dostat 50 až 100 egyptských liber, krabici potravin nebo vstupenku do zábavního parku. Účast se snažili ovlivnit poslanci, státní instituce, soukromníci i Sísího příznivci. Dijáa Rašván ze státní informační služby to nepopřel, ale řekl, že nešlo o systematický jev a na výsledek voleb to nebude mít vliv.

V jedné káhirské přepravní společnosti vedení od zaměstnanců vybralo jejich osobní doklady, informovalo je o tom, kde mohou volit, a zajistilo na místo dopravu.



Po návratu do práce lidé dostali 50 egyptských liber. „Já jsem ty lidi rozvážel k volebním místnostem, počkal jsem na ně a pak jsem je dovezl zpět, aby si vyzvedli peníze,“ řekl jeden z přepravců. Pracovník Reuters cestu podnikl cestu s jedním voličem a mluvil s dalšími třemi, kteří si peníze vzali. Pětadvacetiletý Islám Mustafa si prý mohl odvolením vydělat 100 liber, ale odmítl.

„Nebudu volit. Koho? Sísí stejně vyhraje. To nejsou opravdové volby. A stejně, k čemu je 100 liber dobrých?“ řekl. Jedna Káhiřanka řekla, že po její čtvrti někdo roznášel letáky s nabídkou, že kdo odvolí a přijde s letákem, dostane krabici s jídlem. Jiná žena řekla, že za lístek s razítkem z volební místnosti dostala rýži, olej a cukr.

„Hlas egyptského lidu zůstane bezpochyby svědkem, že se vůle našeho národa prosadí silou, která nezná slabost. Výjevy Egypťanů stojících před volebními místnostmi, které zůstanou čestným a hrdým místem, jsou zářným důkazem velikosti našeho národa,“ píše egyptský prezident na Twitteru.