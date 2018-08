Žraloci v Egyptě útočí, cestovky mlčí. V moři je prostě živo, argumentují

„Byl jsem v Marsa Alam v hotelu Aurora Oriental Bay na podzim roku 2017. Šnorchloval jsem na okraji korálového útesu a žralok plaval v jiné hloubce asi 15 metrů metrů opačným směrem podél dna,“ popsal iDNES.cz Michal svůj zážitek z Egypta.

Setkání se zvířetem pro něj dopadlo dobře. Kritizuje ale cestovní kanceláře, které podle něj o nebezpečí ze strany žraloků neinformují. Stejný názor vyjádřila i manželka Čecha, kterého minulý týden u egyptského letoviska Marsá Alam zabil žralok. „Nic takového nám nikdo neříkal, nikdo nás neupozornil,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES (více v článku Češka promluvila o útoku žraloka).

„Jediné relevantní informace se člověk dozví jen od místních. Občas zazní i něco od plavčíků. Když jsem loni odjížděl na letiště, místní průvodce mě upozornil na případ turistky z Rakouska, kterou nedlouho před mým pobytem těžce pokousal žralok a naštěstí přežila. Řekl, že žraloci prostě občas útočí, jen se o tom moc nemluví,“ doplnil Michal.

Stejnou zkušenost má zatím i paní Zuzana, která s rodinou přicestovala do egyptského Marsa Alam jen před pár dny. „Nikdo se k tomu nijak nevyjádřil. Ale uzavřeli tu pláže s přímým vstupem do širého moře, otevřené jsou pouze laguny. Samozřejmě se o tom s ostatními bavíme a člověk se tak nějak podvědomě pořád kouká kolem sebe, ale snad to mají dobře zabezpečené,“ doufala v rozhovoru pro iDNES.cz.

Žraloci u letovisek nejsou běžní. Přednášky neděláme, tvrdí CK

Redakce iDNES.cz oslovila několik cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do Egypta. „To, k čemu došlo, je sice obrovská tragédie, ale jednalo se o jeden případ, který se odehrál shodou okolností a do dnešního dne není určena příčina této nešťastné nehody a důvod, proč se žralok v tomto místě vyskytoval,“ napsal mluvčí společnosti Alexandria Petr Šatný.

Podle něj delegáti turistům nedávají speciální přednášky o výskytu žraloků, protože jejich výskyt v místech vyhrazených pro koupání není běžný. Největší přehled o aktuální situaci proto mají plavčíci přímo na pláži.

„Je zcela zřejmé, že v moři jsou predátoři a pokud lidé cestují do zemí kde jsou ve vodě ryby, je určitá pravděpodobnost, že se událost tohoto typu bude opakovat, kdekoliv, i v Chorvatsku,“ řekl mluvčí společnosti Invia Michal Tůma. „Více se informuje o zcela běžných věcech jako například, že v Egyptě je nebezpečná doprava a lidé si musí na silnicích dávat pozor nebo že jsou ve městech kapsáři,“ dodal.

Podobně se vyjádřil také místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v rozhovoru pro DVTV: „Žraloci v Egyptě nejsou taková zvláštnost, aby o nich cestovní kanceláře speciálně informovaly. Na druhou stranu si myslím, že po tomto případě budou cestovní kanceláře informovat více než doposud.“



Šatný ze společnosti Alexandria pak upozornil, že určitá upozornění turisté dostávají ve smlouvách, které uzavírají s cestovními kancelářemi. „V našich Důležitých informacích o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb, které jsou nedílnou součástí smlouvy, samozřejmě upozorňujeme i na to, že v moři se vyskytují ryby a další živočichové, kteří mohou znepříjemnit koupání či být potencionálně nebezpeční,“ řekl.

VIDEO: Češka promluvila o útoku žraloka na manžela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Útoky žraloků z posledních let

Na případ zabité Rakušanky z roku 2017 upozornil list Egyptian Streets a další zpravodajské weby. Pláže u Marsa Alam se tehdy na několik dní zavřely, protože žralok pokousal 20letou turistku Christine Schachingerovou během šnorchlování.

O sérii žraločích útoků v Egyptě se psalo také v roce 2010. V prosinci zvíře napadlo postarší německou turistku, která později podlehla svým zraněním (více v článku Němka zemřela po dalším útoku žraloka). Na konci měsíce zase zvíře vážně potrhalo čtyři ruské turisty (více v článku Žralok trhá turistům ruce a nohy).

Už tehdy se mluvilo o údajném shazování uhynulých zvířat z nákladní lodi do moře, což mělo žraloky přilákat blíž ke břehům. Manželka zabitého Čecha to ovšem letos odmítla jako spekulaci. „Žádnou loď jsme neviděli a ani policisté nám o ničem takovém neříkali,“ dodala v rozhovoru pro MF DNES.

Podle Mezinárodní databáze o útocích žraloků (ISAF), kterou od roku 1958 vede Muzeum přírodní historie na Floridě, proběhlo v roce 2017 celkem 88 nevyprovokovaných útoků žraloka a z toho pět případů skončilo smrtí člověka. Nejvíce útoků zaznamenaly Spojené státy a Austrálie.