Letovisko, kde žralok zabil Čecha, ruší omezení. Pláže hlídá víc plavčíků

„Každý hotel si to upravuje podle sebe. Někde mají zákaz šnorchlování v okamžiku, kdy není u mola nějaký plavčík. Jinak je všechno v pořádku a už tam žádná omezení nejsou,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Podle něj se úprava pravidel koupání týkala hlavně hotelu, u jehož pláže žralok zaútočil. „Tam byl zákaz šnorchlování z důvodu vyšetřování, ale teď už by vše mělo běžet normálně,“ dodal Papež.

Návrat do běžného provozu potvrdil i Stanislav Zíma, marketingový ředitel cestovní kanceláře Exim Tours, se kterou cestoval zabitý Čech. „V tuhle chvíli už je to bez jakýchkoliv omezení. Je tam zvýšená přítomnost plavčíků u hotelů, ale jinak se situace vrátila do normálu,“ řekl portálu iDNES.cz

Policie a místní úřady po napadení žralokem změnily pravidla pro pobyt u moře. Lidé se směli koupat jen na plážích, a to maximálně ve vzdálenosti čtyř metrů od břehu.

Na mola byl zákaz vstupu úplně, stejně jako nebylo povolené potápění či plavání u korálových útesů, kde žralok Čecha 3. srpna napadl. Podle vyjádření cestovních kanceláří Čechy incident od dovolených v místě neodradil, nezaznamenaly paniku ani žádosti o dřívější návrat domů.