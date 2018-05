Stop fejkům. Egyptští meteorologové chtějí trestat špatné předpovědi počasí

Oficiální předpovědi počasí v Egyptě vydává státní úřad EMA a od něj je dále přebírají místní média. Minulý týden například podle serveru al-Monitor vydal výhled, ve kterém občany varoval před silnou písečnou bouří především na jihu a západě země.



Na sociálních sítích, třeba na účtu serveru The Eye of The Truth, se však objevily interpretace, které vyznívaly úplně opačně a tvrdily, že nejmohutnější bude bouře blížící se ke Káhiře na severu. Mnozí Egypťané se podle „falešné“ předpovědi zařídili a s napětím očekávali smršť.

Ta přišla, ovšem ne tak silná, jaká podle internetových předpovědí měla být. Lidé si proto na internetu brzy začali ze státních meteorologů dělat legraci.

„Zavřel jsem všechna okna a dveře na balkon, připravil si masku i všechny další věci. Jediné, co chybí, je bouře. Omluvy se asi dočkáme, až přijde,“ napsal podle serveru Youm7 uživatel s přezdívkou Dcera majitele Twitteru.

Meteorologové z EMA tak řekli dost čím dál častějším zmatečným předpovědím z internetu a rozhodli se, že parlamentu předloží návrh zákona, který by „fejky“ trestal. Každý, kdo neautorizovanou předpověď zveřejní, dostane zatím neupřesněnou pokutu. „EMA je jediný úřad pověřený vydáváním předpovědí počasí a upozorňováním zúčastněných stran,“ zdůraznil podle serveru Shorouk na konci dubna ředitel úřadu Ahmed Abdel Aal.

Jedna z meteoroložek z EMA Eman Shakerová pak dodala, že své vlastní předpovědi vydávají i ministerstva životního prostředí nebo vodních zdrojů a zavlažování, což vede k chaosu. „Nový zákon ochrání právo občanů na správnou předpověď počasí a zamezí ekonomickým ztrátám, které protichůdné předpovědi působí,“ míní meteoroložka.