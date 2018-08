Skočil z mola u hotelu a žralok zaútočil, popsal tragédii v Egyptě starosta

Neštěstí vyšetřuje egyptské ministerstvo životního prostředí a další experti. Žraloka se snaží v Rudém moři najít, řekl serveru Ahram Online Atef Wagdy, starosta letoviska Marsá Alam, kde k útoku došlo (prvotní informace o tragédii čtěte zde: Českého turistu zabil v Egyptě žralok).

S Wagdym hovořil deník Blesk. Podle něj český turista před útokem nešnorchloval a nebyl ani nikde daleko od pláže: „Muž skočil z mola do vody a okamžitě byl napaden,“ prohlásil.

Naznačil také, že manželku mohl potkat stejný osud, útok ale zřejmě zahlédla. „Dokonce jeho žena stála na molu a asi za ním plánovala skočit. Ale žralok ho hned napadl, tak zůstala na molu,“ uvedl starosta letoviska u Rudého moře.

Čech podle něj zemřel okamžitě, po prvním kousnutí. „Žralok ho stáhl dolů a trvalo nějakou dobu, než tělo vyplavalo nahoru,“ popsal Wagdy. Tělo Čecha nalezli poblíž místa útoku, neodplavalo, jak se o víkendu uvádělo.

Tělo muže zůstává kvůli vyšetřování v Egyptě. Manželka a dvě děti přijely do Česka v sobotu. „Rodina se chtěla domů vrátit co nejdříve po tragédii, což jsme jim umožnili. Zatím nevíme, jak dlouho zůstane tělo muže v Egyptě. Podle našich dřívějších zkušeností jeho přeprava může trvat i několik týdnů,“ sdělil MF DNES Stanislav Zíma, marketingový ředitel cestovní kanceláře Exim Tours, s níž rodina na dovolenou jela.



Dobytek v moři? Nic takového, tvrdí starosta

Starosta Atef Wagdy také popřel informace, že predátora mohla k letovisku přilákat loď s dobytkem, jejíž posádka vyhazovala mrtvé kusy zvířat do moře. „V Egyptě byla zadržena loď, která převážela dobytek a údajně, to máme z egyptských zdrojů, uhynulé kusy vyhazovala do moře. Což je věc, která je zakázána,“ uváděl o víkendu mluvčí cestovní kanceláře Zíma.

„Ne, ne, ne, nic takového. Objevuje se spousta spekulací kolem nehody. Ale musíme počkat, než získáme odpovědi od expertů, kteří celou věc prošetří. Potřebujeme vědecký průzkum, abychom věděli, co to bylo za žraloka a co se stalo,“ tvrdí starosta.



Za posledních deset let zaútočili žraloci v Egyptě patnáctkrát, zemřeli při tom čtyři lidé.