Češi odkryli v Egyptě hrobku superúředníka a vyřešili záhadu starověku

Archeolog a šéf české koncese pro výzkum v Egyptě Miroslav Bárta odjel do porevolučního Egypta hned, jak to...

Čeká nás bouřlivé období, teď jsme na vrcholu, říká egyptolog Bárta

Naši společnost čeká velká proměna, a to nejspíš už za pár let. Neznamená to, že vymřeme a svět zanikne, ale musíme...