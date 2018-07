V Egyptě otevřeli dva tisíce let starý sarkofág, odhalil ostatky vojáků

Černý žulový sarkofág badatelům po otevření odhalil pohled na ostatky ponořené ve vodě.

„Sarkofág byl otevřen, ale nebyli jsme zasaženi prokletím,“ uvedl Mostafa Wazairi, šéf Nejvyšší egyptské rady pro starožitnosti. Média totiž před otevřením sarkofágu spekulovala o tom, že by se uvnitř mohla skrývat prastará faraonova kletba. „Byl jsem první, kdo dovnitř strčil hlavu a jsem živý a zdravý,“ vtipkoval Wazairi.

Tým specialistů na mumifikaci a restaurování uvnitř rakve našel tři mumie a červenou tekutinu, kterou označil za odpadní vodu. Ta se do uzavřeného sarkofágu dostala skrze praskliny v jeho pravé stěně a zapříčinila rozklad mumií.

Hrobka byla ukryta pět metrů pod povrchem a s otevřením patnáctitunového víka sarkofágu museli vědcům pomoci vojenští inženýři. Poté, co nález kvůli svým rozměrům vzbudil celosvětovou pozornost, začali vědci doufat, že by sarkofág mohl ukrývat prominentní ostatky. Někteří dokonce zvažovali možnost, že by se uvnitř mohlo nacházet tělo Alexandra Velikého, napsal The Guardian.

Třicetitunový sarkofág, který má tři metry na délku a dva na výšku, specialisté datovali do raného ptolemaiovského období, které započalo právě po Alexandrově smrti v roce 323 před naším letopočtem.

Nalezené mumie jsou pravděpodobně vojáci

Schránka byla v Alexandrii objevena zcela náhodou při stavebních pracích. Společně se sarkofágem badatelé objevili také malou zvětralou alabastrovou bustu, která je pravděpodobně podobiznou jedné z mumií. Archeologové byli z nálezu nadšeni také kvůli tomu, že vrstva malty pod víkem naznačovala, že sarkofág zůstal po celé tisíce let nedotčený.



Lebky tří mumií nalezené uvnitř nyní projdou speciální analýzou, která odhalí jejich věk a příčinu smrti. Jeden ze specialistů na mumifikaci přítomný u otevření rakve, Shaaban Abdel Amonem, uvedl, že počáteční zhodnocení obsahu sarkofágu ukazuje, že nalezené trio jsou pravděpodobně vojáci. Jedna z lebek dokonce vykazuje stopy šípových ran.

Podle Waziriho absence masek smrti ze vzácných kovů, amuletů, sošek nebo nápisů na sarkofágů vylučuje, že by těla patřila vysoce postaveným Ptolemaiovcům nebo římským vůdcům.