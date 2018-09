Doubledecker v Edinburghu smetl českou penzistku, na místě zemřela

Žena v Edinburghu slavila sedmdesáté narozeniny společně se synem a jeho rodinou, kteří žijí v centru města. Když šla s manželem do města, chtěla se ještě vrátit pro květiny. Na přechodu ji však srazil třiašedesátiletý řidič dvoupatrového autobusu.

„Řidič byl rozrušený a plakal. Říkal, že si jí vůbec nevšiml,“ sdělil svědek nehody Ian Gray. O incidentu informoval ve středu list The New York Times. Neuvedl, kdy se neštěstí stalo.

„Je to tragická událost, a to jak pro rodinu zemřelého, tak pro rodinu obviněného. Muž řídil autobus třicet let a celou dobu jezdil bez nehod,“ uvedl řidičův obhájce.