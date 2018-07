Nová e-občanka omezí cesty na úřad. Hamáček radí mít i datovou schránku

Lidé si budou muset e-občanku aktivovat. „Potom za nějakých 190, 200 korun zakoupit čtečku karet, to zapojit k počítači, provést nutnou registraci a v této první fázi je tam asi 37 služeb, které jsou k dispozici,“ uvedl šéf vnitra.

Bez datové schránky se lidé dostanou zatím ke svým elektronickým receptům a budou moci využívat služeb České správy sociálního zabezpečení. K elektronickým výpisům z veřejných rejstříků budou lidé kromě občanského průkazu s čipem potřebovat také vlastní datovou schránku.



„Jako soukromá osoba jsem si ji zřídil a jsem s ní naprosto spokojen. Stálo mě to jednu cestu na pracoviště České pošty na CzechPoint a používám datovou schránku k plné spokojenosti,“ řekl novinářům Hamáček.



Výpisy údajů z registrů budou podle šéfa odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Romana Vrby šifrované a bude možnost si je elektronicky archivovat prostřednictvím datové schránky na dobu delší než stávajících 90 dnů.



Prostřednictvím Portálu občana by lidé měli mít přístup například ke svým údajům v registru obyvatel nebo v rejstříku trestů, zájem je o výpisy z bodového hodnocené řidičů. Ministerstvo dopravy ale vyžaduje pro vstup i číslo občanského průkazu, což by se do budoucna mělo podle Vrby změnit. „Myslím, že je to nadbytečné,“ uvedl Vrba.

Do budoucna by se k portálu měly připojit kromě centrálních úřadů také města a obce. Prostřednictvím portálu by tak bylo možné zaplatit poplatky za odpad nebo případné pokuty.