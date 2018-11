CIA lže jako v Iráku, obvinil saúdský princ agenturu v kauze Chášukdží

Podle prince Turkího Fajsala americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA) nelze považovat za agenturu, která může dospět k věrohodným závěrům, napsala agentura Reuters.

„CIA nedodržuje nejvyšší standard, pokud jde o správnost při posuzování určitých situací. Příkladů je velké množství,“ řekl princ Turkí Fajsal, který byl v minulosti šéfem saúdskoarabské tajné služby a velvyslancem Rijádu ve Washingtonu.

Konkrétně zmínil zjištění CIA před invazí v roce 2003, že Irák má k dispozici chemické zbraně. Dva roky na to totiž CIA potvrdila, že v zemi nenalezla žádné zbraně hromadného ničení.

„To bylo to nejvíc do očí bijící nepřesné a nesprávné posouzení situace, které vedlo k rozsáhlé válce s tisíci mrtvými,“ uvedl saúdský princ s tím, že nechápe, že ještě CIA ve Spojených státech nesoudí. „To je má odpověď na jejich zhodnocení toho, kdo je vinen a kdo ne a kdo to na konzulátu v Istanbulu udělal,“ dodal.



MichelBOfficiel (Twitter) @MichelBOfficiel #Brève Le prince #Turki al #Faisal a déclaré à l'AP que le meurtre de l'écrivain #JamalKhasoggi dans le consulat du royaume à #Istanbul le mois dernier est "un incident inacceptable qui ternit et gâche le long bilan de la position de l'Arabie saoudite dans le monde". https://t.co/I7e5dNfuEI odpovědětretweetoblíbit

Chášukdží byl brutálním způsobem zabit na konzulátu v Istanbulu 2. října. Saúdská Arábie vraždu přiznala se zpožděním, původně ji popírala. Dodnes se nenašlo tělo a Rijád odmítl jakýkoli podíl korunního prince Muhammada bin Salmána. Vražda vyvolala mezinárodní skandál a napětí ve vztazích mezi Rijádem a Ankarou i západními zeměmi včetně USA.