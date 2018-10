Zmizelého novináře rozřezali agenti Rijádu pilou na kosti, věří Ankara

Chášakdží zmizel poté, co 2. října navštívil saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Vysoce postavený turecký představitel řekl NYT, že 58letý novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace.

Tým saúdskoarabských agentů prý jeho tělo rozřezal speciální pilou na kosti. „Je to jako Pulp Fiction,“ citoval americký list nejmenovaný zdroj, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

V den Chášakdžího zmizení minulé úterý prý do Istanbulu dvěma různými lety dorazila skupina patnácti agentů Rijádu, mezi nimiž byl také odborník na pitvy. Údajní pracovníci vlády a bezpečnostních složek se v Turecku zdrželi jen několik hodin, dodal zdroj NYT.

Turecká bezpečnost údajně usoudila, že vražda novináře byla zadána saúdskoarabským královským dvorem, protože pouze nejvýše postavení představitelé mohou dávat příkazy k takto významným operacím.

Turecké úřady rovněž tvrdí, že veškerý turecký personál konzulátu dostal v den novinářovy návštěvy volno. Zmizely také záznamy z bezpečnostních kamer a turečtí představitelé podle listu The Guardian věří, že si je saúdskoarabští agenti odvezli.

Chášakdží si minulý týden na istanbulský konzulát přišel vyřídit doklady před svatbou. Podle tureckého deníku Daily Sabah z areálu dvě hodiny po jeho příchodu vyjela šestice vozů patřících saúdskoarabskému diplomatickému zastoupení, včetně dvou černých dodávek.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan byl se závěrem svých bezpečnostních složek seznámen v sobotu, napsal NYT s odvoláním na „vícero osob se znalostmi brífinků“. Erdogan údajně poté pověřil úředníky, aby anonymně informovali řadu médií včetně NYT o tom, že Chášakdží byl zavražděn na půdě saúdskoarabského konzulátu.

Samotný turecký prezident veřejně Saúdskou Arábii z vraždy novináře neobvinil. V pondělí ale Rijád vyzval, aby dokázal, že Chášakdží opustil konzulát krátce po svém příchodu, jak to tvrdí saúdskoarabští představitelé včetně korunního prince Muhammada bin Salmána. Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v úterý Saúdské Arábii vzkázal, že naléhavě očekává odpovědi ohledně osudu opozičního novináře.

Svého času populární televizní komentátor Chášakdží od loňska pobýval v USA z obavy před zatčením, které potkalo jiné saúdskoarabské intelektuály včetně novinářů. Mimo jiné přispíval do amerického listu The Washington Post. Ve svých komentářích kritizoval i korunního prince, a sice za to, že ačkoli propaguje reformy, nepřipouští o nich žádnou debatu. Předmětem kritiky byla i účast Saúdské Arábie v bojích v Jemenu či politika Rijádu vůči Kataru.