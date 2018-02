Dvouleté děti do školek? Nechme to na rodičích, burcují aktivistky

Školky mají mít povinnost přijímat dvouleté děti od roku 2020. Šéf sněmovního výboru pro vzdělávání Václav Klaus mladší (ODS) nyní přišel s novelou, která by tuto povinnost zrušila. Návrh podpořil tento týden také Senát.

To se však nelíbí organizaci hájící ženská práva České ženské lobby. „Netvrdíme, že všechny dvouleté a mladší děti musí chodit do předškolních zařízení. Nakonec garance místa ve školce, jak je upraveno Školským zákonem, neznamená povinnost tuto službu využívat. Situace v České republice je ale obrácená. Tím, že je počet míst ve školkách pro děti mladší tří let alarmujícím způsobem nízký, nedává náš stát žádnou možnost volby,“ sdělila iDNES.cz Lenka Formánková z České ženské lobby.

Organizace připomněla výzkum Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2014, podle kterého necelá polovina matek chce pracovat v době, kdy je jejich dětem od dvou do tří let.

„Z výzkumů také vyplynulo, že ženy, které vnímají rodičovskou roli jako výlučnou a nezastupitelnou, mají nižší sebevědomí, zažívají více stresu a jsou méně spokojené, což se odráží na jejich vztahu s dítětem,“ dodala.

Podle senátora a místopředsedy senátního výboru pro vzdělávání Jiřího Růžičky však mateřské školy nejsou připraveny dvouleté děti přijímat.

„Nejsou k tomu zřízené, učitelky na to nejsou vzdělané. Směřujeme k tomu, aby zákon v roce 2020 nevstoupil v platnost. Jestli vzniknou dětské skupiny, mikrojesle a podobně, to je otázka jiné diskuse,“ sdělil iDNES.cz Růžička.

V lesních školkách jsou dvouleté děti běžně

Podle Asociace lesních mateřských škol by rodiče měli mít možnost dát své dvouleté děti do školky, ale pouze pokud pro to stát vytvoří podmínky.

„S povinností přijímat dvouleté děti do školek nesouhlasíme, protože podmínky většiny školek na to nejsou připravené. Pokud necháme dvouleté dítě ve třídě s více než dvaceti dalšími, vystavíme stresu dítě i učitelky,“ říká předsedkyně Asociace lesních školek Tereza Valkounová.

Lesní školky dvouleté děti přijímají, jejich podmínky se ale zásadně liší od těch v mateřských školách. Mají totiž věkově smíšené kolektivy, které v průměru čítají patnáct dětí, o které se starají nejméně dva dospělí. V běžné mateřské škole může přitom být nyní spolu 24 až 28 dětí.

Zaznívaly jen jednostranné názory, říká lobby

Česká ženská lobby také kritizuje veřejné slyšení, které se v úterý konalo na půdě Senátu právě pod záštitou senátora Růžičky. Podle organizace nebyla diskuse názorově vyvážená a byli na ni pozváni jen ti, kteří souhlasí s novelou. „Převažovali muži se silným názorem, který ovšem nebyl podložený řádnou expertízou a daty,“ píše organizace v prohlášení.

To ale podle Růžičky není pravda. Ti, kteří mají opačný názor, podle něj pozváni byli, jen nechtěli vystoupit.

„Pozvali jsme zástupce ministerstva školství, které změnu zákona prosadilo. Dále provozovatele a zakladatele dětských skupin. Zakladatelky ale nechtěly vystoupit. Dále jsme pozvali Unii zaměstnavatelských svazů a Svaz měst a obcí jako zřizovatele mateřských škol. Přijela také ředitelka školky, která již dvouleté děti přijímá. Nezjišťovali jsme předem jejich názory. Nevím, koho jiného bychom měli pozvat,“ reagoval Růžička.

Senát nyní čeká na kroky Sněmovny. Podle Růžičky může být problematické, že Klausův návrh novely spojuje povinnost přijímat dvouleté děti do školek se zákonem, podle kterého musí do školek od září 2017 povinně chodit všechny pětileté děti.

„Poslanci možná budou mít pocit, že mateřské školy pro dvouleté nejsou, ale zároveň budou souhlasit s tím, že pětileté děti mají chodit do školek. Myslím, že by bylo správnější tyto dvě věci oddělit,“ dodal Růžička.