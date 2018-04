Musíme odminovat cesty, vyšetřovatele pustíme do Dúmy ve středu, hlásí Rusové

21:47 , aktualizováno 21:47

Vyšetřovatelé Organizace pro zákaz chemických zbraní se do syrské Dúmy dostanou až ve středu. V Haagu to v pondělí prohlásil Igor Kirillov z ruského ministerstva obrany. budou moci vstoupit do syrské Dúmy ve středu. Podle něj jsou totiž cesty do města zaminované.