Týrají cirkusy zvířata? Hosty Rozstřelu budou šéf cirkusu a kritik drezúry

Patří zvířata do cirkusu, nebo ZOO? Trpí při drezuře? Kde se vzala kampaň proti zvířatům v cirkusech? To jsou některá z témat, která se budou probírat ve čtvrtečním Rozstřelu. Debatu odmoderuje Vladimír Vokál.

Ptejte se Hynka Navrátila a Davida Gardáše Hynek Navrátil je ředitel cirkusu Humberto, David Gardáš je odpůrce drezúry v cirkuse a zástupce kampaně Cirkusy bez zvířat.

Majitelé cirkusů se bouří, protože ministerstvo zemědělství navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat při vystoupeních v cirkusech. Novela prošla meziresortním řízením a ministerstvo se v současnosti vypořádává připomínky.

„Cirkus má tři základní složky, je to umění artistů, je to zábava, o kterou se starají klauni, a v neposlední řadě jsou to zvířata. To dělá cirkus cirkusem. Cirkus bez zvířat prostě cirkus není,“ reagoval na přípravu úpravy majitel cirkusu Bernes Ludvík Berousek.

„V cirkusech dochází k porušování zákona a veterináři to nedokážou všechno odhalit,“ řekla Lucie Hemrová ze Svobody zvířat. Uvádí také, že samotnou legislativu nepovažuje organizace za dostatečně přísnou.

„Nám vadí i princip cirkusu se zvířaty sám o sobě. Pro nás je jediná přijatelná legislativa, že se využívání zvířat v cirkusech úplně zakáže,“ doplnila. Často je zmiňováno jako problém také převážení zvířat na dlouhé vzdálenosti.