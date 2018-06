ŽIVĚ: Poslanci zvyšují pevnou část penze a tisícovku navíc lidem nad 85 let

Podporu návrhu bývalé jednobarevné vlády ANO už slíbila ve Sněmovně ČSSD, která vstoupila do nové vlády Andreje Babiše a změnu podporují i komunisté. Změnu ale zřejmě podpoří i další poslanci.

Návrh vlády počítá i s tím, že se o tisíc korun navýší penze lidem nad 85 let. Nyní dostanou důchodci dva tisíce korun navíc, ale až když překročí hranici sto let.

Poslankyně za KDU-ČSL Pavla Golasowská marně prosazovala, aby poslanci podpořili i její pozměňovací návrh, aby si polepšily ženy v penzi o pět stovek měsíčně navíc za každé dítě, které vychovaly.

Lidovci se také neúspěšně snažili zkrátit minimální doba, kterou musíme platit důchodové pojištění a která je v České republice nyní 35 let. A to buď na třicet nebo na dvacet pět let. To navrhoval poslanec Vít Kaňkovský.