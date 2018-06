Šance, že ženy dostanou k penzi navíc pětistovku za vychované dítě, klesá

18:46 , aktualizováno 18:46

Pokus přidat ženám, které pobírají důchod, pětistovku navíc za každé vychované dítě, nejspíš neprojde. Návrh nezískal podporu sociálního výboru Sněmovny. Neprošlo ani to, aby se na 30 či 25 let zkrátila minimální doba, kterou musíme platit důchodové pojištění. Tato doba je v České republice nyní delší, je to 35 let.