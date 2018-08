V Dubí to vře, muže na místním koupališti napadli „přespolní“

„Nabízím 2 000 korun tomu, kdo mi řekne jména alespoň dvou útočníků a jejich adresy,“ oznámil na Facebooku muž pod přezdívkou Pávls. „Dostal málo,“ reagovala žena, která na Facebooku tvrdila, že je Romkou, což mohla být provokace. Takových komentářů jsou tisíce.

Radikálové z Dělnické strany sociální spravedlnosti svolávají na příští sobotu demonstraci k budově radnice v Dubí. „DSSS se rozhodla reagovat na brutální útok skupiny cikánů na mladíka,“ píše s tím, že situace je prý vážná, a bez bližšího vysvětlení dodává, že rasistických útoků údajně přibývá. „Přitom my tady žádné problémy nemáme a s místními Romy už vůbec ne,“ povzdechl si dubský starosta Petr Pípal.

Dubí je v tom totiž nevinně, agresoři se sem přijeli vykoupat z Teplic, kde koupaliště není. Dubská radnice se chce bránit a pro přespolní prudce zdražila vstup na koupaliště. Kromě cedule s novými cenami přibyli u brány i strážníci, kteří od středy dohlížejí, aby se neopakovalo to, co se tu stalo v úterý kolem třetí hodiny odpoledne.

V malém brouzdališti asi pět krát pět metrů si v tu chvíli hrála skupina dětí. Najednou se ozval křik a romské dítě stáhlo pod vodu jiné děcko. Žena, která to viděla, se k nim vrhla, ač nebyla matkou ani jednoho z nich. Vtom však vyskočila matka romského dítěte. „Co mi saháš na dítě!“ křičela a vrhla se na ni. Nejprve jí nadávala, pak tahala za vlasy a mlátila pěstmi do hlavy.

Tři ho drželi za ruce, aby se nemohl bránit, popisuje svědek

To zahlédl David M., a přestože kolem byli další muži, jako jediný běžel napadené ženě na pomoc. To se mu sice podařilo, ale agresorka se vrhla na něj a k ní se přidalo pět romských mužů.

„Tři ho chytli a drželi za ruce, aby se nemohl bránit. A ta ženská s dalšími dvěma chlapy do něj bili pěstmi,“ líčí muž, který obsluhoval opodál ve stánku. Všeho nechal a běžel do brouzdaliště. To už se začali sbíhat i další lidé.

„Odstrčili jsme je od něj a já si stoupnul před toho chlapce, aby na něj nemohli, protože na něj pořád dotírali,“ dodává muž. Přiběhli i strážníci, kteří shodou okolností za plotem koupaliště řešili špatně zaparkované auto.

„Když přiběhli na místo, bylo už po všem. Celé to trvalo jen pár sekund,“ sdělil velitel dubské městské policie Tomáš Pykal.

David M. měl vyražené zuby, neslyší na pravé ucho, má naražená žebra a díru v puse mu lékaři museli sešít. Podle svých slov toho nelituje, a pokud by se dostal do stejné situace znovu, nezachoval by se jinak.

Policisté na místě vytipovali šest podezřelých, Romku, která útočila na jinou ženu, už obvinili z výtržnictví. Zmlácení Davida M. teprve vyšetřují.



Z místa incidentu nechali agresory odejít a vyšetřovat začali až druhý den ráno, když se sociální sítě začaly plnit nadávkami a rasistickými narážkami. Nyní policisté žádají svědky, jestli jim poskytnou fotky nebo videa z útoku, aby mohli jasně určit, jakou roli hráli jednotliví podezřelí.

Podle informací MF DNES jsou agresory členové jedné rodiny, která se nedávno přistěhovala do Teplic z Anglie. Údajně s nimi byly potíže už na koupališti v nedalekém Duchcově.

Odsuzujeme to , říkají Romové

Dubští Romové ihned vydali prohlášení, ve kterém útok odsoudili. Starosta Petr Pípal chce Davida M. ocenit. „Bude to oficiální poděkování za statečný čin a k tomu i finanční dar,“ říká.

Radnice v Dubí již zareagovala a jasně vzkázala, že přespolní na koupališti nechce. Zatímco místní děti budou dál platit 10 korun a dospělí 35 , pro cizí bude od pátku vstup za 40 a 120 korun.

Podle České obchodní inspekce je to ovšem diskriminační.

„I když to lze lidsky chápat, není to fér. A je to protiprávní, protože nelze automaticky znevýhodnit obrovskou skupinu lidí jen kvůli bydlišti,“ říká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

„To nejsou dvojí ceny,“ brání se dubský starosta Pípal. Tvrdí, že nikoho neznevýhodňuje, ale naopak obyvatelé Dubí dostávají slevu. „Místní si stěžují, že sem jezdí celé autobusy z Teplic a Krupky a pro ně pak už není na koupališti místo,“ vysvětluje.

Nepokoje na severu

Starosta Dubí Petr Pípal opakuje, že se starousedlými Romy nemají žádný problém a že po zapojení asistentů prevence kriminalita klesla o 90 procent. „Tohle hatí roky práce radnice i agentury pro sociální začleňování,“ zoufá si .

A může být hůř.

Extremisté z DSSS budou nejspíš chtít využít incident před blížícími se volbami. Ukázali to už v minulosti, kdy velké nepokoje na severu Čech začínaly podobně. Třeba sérii protiromských pochodů v květnu 2013 v Duchcově odstartovala rvačka, při níž parta Romů surově ztloukla manželský pár.

Je zajímavé, že ani tito agresoři nebyli z Duchcova, krátce před útokem se přistěhovali z Anglie.

A další příklad z Rumburku. V srpnu 2011 asi dvacet Romů napadlo šestici mladíků vracející se z diskotéky domů. Útočníci je chvíli honili ulicemi a pak rozbili dveře domu, v němž se pronásledovaní muži chtěli ukrýt, a brutálně je zbili.

Bezprostředně incident následovaly protiromské nepokoje nejen v samotném Rumburku, ale i v dalších městech Šluknovského výběžku.

VIDEO: Skupina útočníků brutálně zbila mladíka na koupališti v Dubí (9. srpna 2018):