Drony do každého kraje. Policie se chystá rozšířit stávající flotilu

Kamera švenkuje po zalesněném pahorku. Z výšky několika desítek metrů zaměřuje dvě postavy jdoucí po cestě a ihned přepíná na termovizi. V levém dolním rohu obrazovky se rychle mění stupně Celsia. Tyto záběry středočeské policie pocházejí ze speciálního dronu. Pomocí bezpilotního letounu strážci pořádku namátkově kontrolují třeba chatové kolonie v okolí středočeských Brd a Orlické přehrady.



Policie chce nyní drony nasadit v celém Česku. Flotilu rozšíří několikanásobně. „Je připravený kontrakt na dodávku šestnácti kusů různých typů bezpilotních strojů. Budou spadat pod leteckou službu policie a sloužit k monitoringu po celé republice,“ potvrzuje mluvčí Policejního prezidia ČR Eva Kropáčová.



Doslova v policejních barvách v současné době slouží v Česku pět dronů. Kromě středočeské letky používají dva stroje také v Pardubickém kraji. Příbramští začali „letadélka“ využívat loni v červnu, od té doby uskutečnili 139 letů.

„Ve vzduchu jsou zpravidla sedm dní v měsíci,“ upřesňuje zástupce vedoucího územního odboru příbramské policie Ondřej Smotlacha. Stroje obsluhuje sedm vyškolených „pilotů“, jde ale o policisty, kteří se zároveň věnují běžné práci na svém oddělení. Loni v prosinci příbramští policejní „piloti“ pomáhali na Rakovnicku, kde se ztratila devětašedesátiletá žena trpící Alzheimerovou chorobou. Díky dvěma bezpilotním strojům se podařilo podchlazenou seniorku včas najít na okraji lesa u Lužné.

Drony středočeské policie se nicméně již rok zaměřují především na hlídkování nad zalesněnými Brdy. Tato rozlehlá chráněná oblast se otevřela veřejnosti teprve před třemi a půl lety. Do konce roku 2014 tu byli jen vojáci.

Pohled z výšky má odhalit krádeže dřeva, černé skládky či nelegální rozdělávání ohně. V případě potřeby také najít lidi, kteří ztratí v nepřehledném terénu bývalého vojenského prostoru orientaci. Nicméně kromě zmiňovaného pátrání po ženě na Rakovnicku drony zatím k žádným takovým misím vzlétat nemusely.

Tyto stroje však využila policie také při březnové havárii v Kralupech nad Vltavou. „Pomáhaly při dokumentaci místa výbuchu v tamním chemickém závodu,“ říká mluvčí Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Eva Stulíková. Do budoucna se nabízejí i další možnosti. „Pro snímání míst trestných činů, například při závažných dopravních nehodách,“ představila plány policie středočeská mluvčí.

Co si může dron dovolit

Provoz dronů podléhá přísným pravidlům Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) České republiky. Bezpilotní stroje například nesmějí létat nad obydlenými oblastmi, zdroji pitné vody a poblíž letištních ploch. Policie má nicméně s úřadem domluvené výjimky. Týkají se i monitoringu chatek a rekreačních oblastí.

„V případě policie jde o kombinaci pravidel. Řídí se našimi regulemi, ovšem ve chvíli, kdy se potřebují odklonit od civilních leteckých předpisů, mají udělené výjimky. Jde hlavně o záchranu osob či ochranu majetku,“ vysvětluje mluvčí ÚCL Vítězslav Hezký.

Podle policie jsou zmiňované kontroly chatek preventivní, lidé prý nemusí mít obavy ze „šmírování“. „Termovize samozřejmě neukáže osobu, pouze zachytí tepelný zdroj. Pokud jsou na fotografiích, které jsme již uveřejnili, nějaké osoby, jde o policisty,“ vysvětlila Eva Stulíková.

Při namátkových kontrolách v předjaří objevili policisté pomocí dronu dvě chatky s otevřenými okenicemi. Vyslaná hlídka ale uvnitř nikoho „nechtěného“ nenalezla. Termovize narazila na pohyb pouze jednou, policisté posléze zjistili, že jde o majitelku.

„Lidé by to měli chápat ne jako zásah do soukromí, ale jako ochranu, kterou policie občanům poskytuje. Proto je v těchto případech možná dohoda s naším úřadem,“ dodává Vítězslav Hezký.

Vyčíslit náklady na provoz dronů je obtížné, je totiž třeba přihlédnout k několika aspektům. Ovšem je jasné, že například s nasazením vrtulníku se to srovnávat nedá. „Při započtení životnosti hlavních částí letadel a nutnosti pravidelných kontrol u výrobce je možné říct, že letová hodina bezpilotního systému BRUS (Bezpilotní rotorový univerzální systém) vyjde zhruba na 700 korun, u systému DJI Mavic přibližně na 100 korun,“ odhaduje náklady Ondřej Smotlacha.

Létání s dronem má každopádně řadu výhod, jako je například kolmý start i přistání. „Dosahuje velmi nízké hlučnosti a je skládací, vejde se do kufru běžného auta. Jeho předností je rovněž pokročilý řídicí systém s mapovými podklady. Navíc je vybavený padákovým záchranným systémem,“ doplňuje technické parametry zařízení Monika Schindlová.