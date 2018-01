Mariňáci experimentují s drony z 3D tiskáren. Vytisknou je přímo v misi

21:45 , aktualizováno 21:45

Jednotka na bojišti potřebuje pro průzkum okolí malý dron. Zavolá na základnu, zadá parametry, jaké by měl mít a do 24 hodin mohou do akce. Umožní to nový systém využívající 3D tisk, se kterým experimentuje americká námořní pěchota.