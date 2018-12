Nová taktika drogových gangů. K pašování narkotik zneužívají seniory

Vracel se do Čech letadlem, které právě přilétlo z největšího města Latinské Ameriky, brazilského Sao Paula, přes portugalský Lisabon.

Pod šedomodrým rozhaleným sakem s jemným proužkem měl křiklavě žluté tričko a k němu světle zelené plátěné kalhoty. Na hlavě černou kšiltovku a na zádech látkový sportovní batoh s kovovým nápisem Swissland. Hodil by se spíše teenagerům na učebnice, důchodce v něm však pašoval kokain za miliony.

Případ „kanárek“ ukazuje nový trend – drogové kartely stále častěji jako kurýry najímají naivní české důchodce, kterým slíbí exotickou dovolenou a desítky tisíc, když jim přivezou ze zahraničí zavazadlo. Zhruba třetina zadržených kurýrů jsou dnes důchodci.

Stejné pohádce uvěřil i muž zatčený na pražském letišti. V hranatém batohu přivezl 2,1 kilogramu kokainu, který by na černém trhu rozprodal minimálně za pět a čtvrt milionu korun. Pečlivě zabalený v lepenkových obálkách a schovaný v zádech batohu. „Batoh měl udělané dvojité dno. Řez, kterým byly drogy do tajné skrýše vloženy, maskoval suchý zip,“ popsal zdroj blízký vyšetřování.

Celníci pašerákovo zavazadlo nejprve podrobili kontrole rentgenem, který právě dvojitá záda ukázal. Vzápětí batoh rozřízli.

„Celníci se na let zaměřili, věděli, že v letadle letí i lidé z Latinské Ameriky. Kromě toho takový dlouhý let je náročný i pro mladšího člověka, natož pro důchodce. A tento muž upoutal svým oblečením už po svém vstupu do celní zóny a stejně jako u jiných pašeráků si celníci všímají chování člověka, kdy se buď chovají lidé velmi nervózně, nebo naproti tomu až nezdravě sebevědomě,“ řekla mluvčí ruzyňských celníků Šárka Miškovská.

Národní protidrogová centrála, která případ vyšetřuje, nyní řeší, zda byl kokain určen pro tuzemský trh, nebo měl pokračovat dále do zahraničí. To, že kokain pašoval důchodce, policisty nepřekvapuje.

„Organizátoři mění způsoby a se seniory kurýry se v poslední době setkáváme často. Kdyby neustále posílali na exotické dovolené jen mladé lidi, ti by byli podezřelí. Vyšlou padesát kurýrů, které naředí mladými rodinami či důchodci. Čtyřicet projede a deset policie chytí,“ říká šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Důchodci ve většině případů neumějí vyhodnotit riziko spojené s pašováním a stávají se obětí drogových kartelů. Zpravidla neumějí ani slovo anglicky a jediné, co vidí, je jejich odměna v řádu desítek tisíc korun.

Důchodce z letiště, kterého podle informací MF DNES k pašování přiměla svízelná finanční situace, měl dostat za přivezení zásilky zhruba sto až sto padesát tisíc korun. Nyní se hájí, že o drogách v batohu na zádech nevěděl a zavazadlo mu musel v Sao Paulu někdo vyměnit.

Tuto obhajobu mu policisté nevěří, ačkoliv zatím jsou na samém začátku vyšetřování. „Není to klasický příběh seniora, který by nalétl a bylo tak potřeba varovat další před nějakým šířícím se podvodem, který by je lákal do zahraničí,“ naznačila mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková.

E-mail od paní Sonyi

Naráží tím například na příběh dvaasedmdesátiletého nedoslýchavého důchodce Vladimíra Švece ze Sušice, který dostal v lednu v Hongkongu sedmadvacet let vězení za pašování kokainu. Stejně jako senior z pražského letiště měl dluhy a hledal proto způsob, jak se z nich rychle dostat.

Švec ale naivně uvěřil e-mailům z afrického Toga, že když odletí do ciziny a pomůže s převodem pohádkového bohatství, část bude jeho. Konkrétně milion dolarů. „S údajnou paní Sonyou, která jej na podíl na bohatství lákala, si psal maily celé dva roky,“ říká zdroj blízký vyšetřování.

I on – bez znalosti jediného slova v cizím jazyce – odletěl do brazilského Sao Paula, kde v hotelu dostal na cestu do Hongkongu kufr s třemi kilogramy kokainu. Na letišti byl také podezřelý: pobíhal po letištní hale a hledal svůj kufr „s vánočními dárky“, který nemohl poznat. Není divu, znal jej jen pár minut.

Švec si ale dodnes myslí, že se stal nějaký omyl. Z věznice píše do Čech, ať známí zkontaktují údajnou paní Sonyu, za kterou do zahraničí letěl pomoci ji s dědictvím po jejím bohatém manželovi, a situaci jí vysvětlí. Ona prý díky svým penězům a kontaktům Švecovi pomůže.

„Řekněte jí, že jsem se stal obětí narkomafie, proto jsem na schůzku do banky k přerozdělení dědictví nedorazil,“ omlouvá se v každém dopise, který měla MF DNES možnost číst.

Policisté od letošního června vyšetřují i jeden z největších českých gangů, který takové najaté kurýry – včetně důchodců – na podobné „dovolené“ vypravoval. Zejména do Austrálie.

CK Escóbar

Obchodníci založili vlastní cestovní kancelář, která pro kurýry plánovala individuální dovolené s odletem z Prahy přes USA nebo Thajsko do Austrálie. Mimo jiné proto, aby iluze o opravdové exotické dovolené byla dokonalá.

Na cestu vždy dostali kurýři čtyři kufry a předplacený telefon. Kufry při mezipřistání organizátoři vždy vyměnili – při cestách přes Ameriku byl v nových kufrech kokain, přes Thajsko heroin. Za každou cestu převezli na dvacet kilogramů drog a za dva roky dokázali takto „vyexpedovat“ zhruba 780 kilogramů.

Každý z kurýrů dostal za práci sto padesát tisíc korun, zhruba tedy stejně, jako měl slíbeno nyní zadržený muž na pražském letišti.

Nákladově stál jeden „výlet“ organizátory zhruba šest tisíc.

V zahraničí sedí zhruba dvanáct set českých občanů, podle dat ministerstva zahraničí každý zhruba osmý za drogový delikt.

Vyšetřovatelé také zaznamenali stále častější trend, jak se důchodci k pochybným pracem vlastně ve svém věku dostanou. Ve většině případů se někdo v jejich okolí vrátí z takové cesty a začne vyprávět, jak se mu nic nestalo a kolik si vydělal. „Takový člověk se sám stává verbířem dalších,“ prohlásil Frydrych.

Cesta s matkou jako zástěrka

Někdy seniory do drogového byznysu zatáhne vlastní rodina. To je případ čtyřiačtyřicetiletého Jiřího K. z Hrádku nad Nisou a jeho sedmdesátileté matky, kterou vzal v květnu 2016 na „nezapomenutelnou dovolenou“.

Ve skutečnosti mu matka měla posloužit jako krytí jeho letu z Prahy do Bangkoku, odtud na Nový Zéland a pak ještě na Havaj. Na novozélandském letišti v Aucklandu je zadrželi a Jiří dostal za pašování drog sedmnáct let vězení. Ve dvou kufrech vezl dvacet kilogramů pervitinu v přepočtu za 320 milionů korun.

„Říkal, že tam letí pracovně a že si může vzít jednu osobu s sebou. Tak ať jedu, že už mi bude sedmdesát a alespoň si ještě užiju,“ vypráví žena. Ve vazbě strávila půl roku. Pak ji propustili s tím, že skutečně nic netušila. „Na to, abych za ním letěla, nikdy nebudu mít peníze. V mém věku je to jasné. Už ho nikdy neuvidím,“ dodala pro MF DNES.