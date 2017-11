V Itálii zabavili drogu, výnosy z jejího prodeje měly financovat útoky IS

Na akci se podílela i americká Agentura pro potírání narkotik (DEA), informovala agentura Reuters Zabavený tramadol v hodnotě asi 1,28 miliardy korun bývá označován jako „droga bojovníka“. Kdo ji požije, přestane vnímat strach, bolest, hlad, nemá zábrany a nepociťuje únavu.

Z těchto důvodů IS už nějakou dobu ovládá jeho pašování a distribuci, napsal list La Repubblica. Kontejner, v němž byly tablety objeveny, připutoval do jihoitalského přístavu z Indie a směřoval do Libye, odkud jej IS zřejmě plánoval rozprodat na územích, která drží pod kontrolou, uvedla dále La Repubblica.

Prodej drog „řídil přímo Islámský stát a jeho prostřednictvím chtěl financovat teroristickou činnost, již plánoval IS vykonávat po celém světě,“ řekl vrchní prokurátor Federico Cafiero De Raho. „Částí tohoto nelegálního zisku chtěl (IS) financovat extrémistické skupiny v Libyi, Sýrii a v Iráku,“ dodal.

Pilulky tramadolu byly nalezeny i v úkrytu Salaha Abdeslama a ostatních teroristů, kteří v listopadu 2015 zabili v pařížském klubu Bataclan 130 lidí.

Stopy stejné látky měl v krvi i útočník, který v tuniském turistickém letovisku v Súse v červenci 2015 zastřelil 38 lidí, připomněl deník La Repubblica. Podle některých zdrojů tramadol užívá i nigerijská islamistická skupina Boko Haram při výcviku dětských vojáků. Na strategické zásoby IS tohoto syntetického opiátu narazily při bojích v Sýrii arabsko-kurdské milice, napsal dále deník.

„Přístavem Gioia Tauro prochází všechno možné a nemůžeme se divit, když narazíme i na zásilky podobných látek,“ uvedl prokurátor Gaetano Paci. Dodává, že jedno znepokojující zjištění se přesto objevilo: přístavištěm Gioia Tauro neprojde nic bez souhlasu „klanu“, který překladiště z valné části kontroluje. „Už nějakou dobu víme tom, že (kalábrijská mafie) ‚Ndrangheta udržuje styky s blízkovýchodními organizacemi,“ dodává Paci.

Podobná zásilka byla loni zadržena v Řecku, o něco větší pak letos v květnu v janovském přístavu.