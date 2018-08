Jedině společně dáme Česko dohromady, řekl Drahoš. Chce do Senátu

Podporují ho čtyři strany - TOP 09, KDU-ČSL, hnutí STAN a Strana zelených. Na start kampaně u pražského Divadla Na Jezerce ho přišlí podpořit předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, první místopředseda STAN Vít Rakušan, lidovecký senátor Petr Šilar a předseda Zelených Petr Štěpánek. „Společně to dokážeme,“ řekl Drahoš.

„Žiju v Praze přes padesát let a většinu z toho jsem prožil na Praze 4, bydlel jsem tu třicet let,“ vysvětlil bývalý šéf Akademie věd, proč si ke své kandidatuře vybral právě tento volební obvod.

Zatím je tu senátorkou Eva Syková, která byla před šesti lety zvolena za ČSSD, ale nyní už o ní strana neměla zájem a Syková kandiduje za hnutí ANO.

„Otázku, do kterého bych vstoupil senátního klubu, nechám na chvíli, až ten Senát bude uloven,“ odvětil Drahoš na dotaz iDNES.cz, do kterého senátního klubu by v případě úspěchu zamířil.

„Žijeme ve zrychlené a chaotické době, ve které se někteří politici snaží uměle vyvolávat v lidech strach. Tomu jsem odhodlán se nekompromisně postavit. Karel Čapek kdysi napsal - musíš hledat očima něco, co trvá, co je stálé. Proto doporučuji všem přečíst si Ústavu naší země. A zejména její preambuli. Tam je napsáno to, na čem se můžeme shodnout a co společně bráníme. Jsou to jednoduchá a prostá slova: svoboda, lidská důstojnost, demokratický a právní stát,“ řekl Drahoš při zahájení své senátní volební kampaně.

Senát chápe jako strážce Ústavy a pojistku demokracie. Jako senátor by se chtěl zabývat především podporou a rozvojem celoživotního vzdělávání, modernizací školství a rozvojem moderních technologií.