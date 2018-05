Policie obvinila exministra Drábka a jeho náměstka Šišku z dotačního podvodu

Stíhání bývalých představitelů ministerstva potvrdil serveru iRozhlas.cz mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. MF DNES od několika zdrojů zjistila, že jde o Drábka a Šišku, který už si odpykává čtyřletý trest vězení za zmanipulování zakázky na výplatu sociálních dávek. Vyjádření Drábka se MF DNES pokouší získat.

Ibehej nechtěl jeho jméno potvrdit. „Mohu uvést, že náš útvar vede trestní stíhání dvou bývalých vedoucích představitelů ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou obviněni z přípravy trestného činu dotačního podvodu a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, dílem dokonaného a dílem ve stadiu přípravy,“ konstatoval pouze Ibehej.

Ministerstvo informovalo o zahájení stíhání nejmenovaného ministra ve středeční tiskové zprávě. Podle zdrojů MF DNES ale obvinění padlo už před čtvrt rokem. Nyní přibyl ještě jeden z aktuálních úředníků ministerstva, který svoje stíhání nahlásil nadřízeným.

„Ve věci je dále obviněn bývalý vedoucí jednoho oddělení MPSV, a to pro přípravu trestného činu dotačního podvodu. Věc se týká transformace organizace ‚Institut výchovy bezpečnosti práce‘ na státní příspěvkovou organizaci ‚Fond dalšího vzdělávání‘, dle závěrů kriminalistů NCOZ bez opory v zákoně,“ dodal Ibehej.

Dva obvinění podle něj podali proti svému stíhání stížnost. Dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze o nich zatím nerozhodl.

Ministerstvo: Chceme speciální vyšetřovací skupinu

Ministerstvo práce se přihlásilo do trestního řízení jako poškozený. „Jedná se o velmi závažnou problematiku ohrožující ve značném rozsahu jak ekonomické zájmy Česka, tak i ekonomické zájmy EU a poškozující zahraničně politické zájmy naší republiky. Navrhla jsem proto zřízení zvláštní vyšetřovací skupiny za účelem objasnění trestné činnosti spáchané ke škodě majetku ČR v resortu MPSV,“ uvedla v tiskové zprávě Jaroslava Němcová.

Fond dalšího vzdělávání spadá pod ministerstvo práce. Zaměřuje se na profesní vzdělávání dlouhodobě nezaměstnaných, čerstvých absolventů, rodičů na i po rodičovské dovolené, lidí starších 50 let nebo se zdravotním postižením. Mezi jeho projekty patří například zajišťování stáží ve firmách. Podle výroční zprávy za rok 2015 fond loni hospodařil s částkou 618 milionů korun.

Razie se v jeho sídle odehrála už v prosinci 2016. Policisté se od té doby zajímají o okolnosti vzniku fondu v roce 2011. Na problematické založení organizace upozornil už v auditu z července 2015 Nejvyšší kontrolní úřad.

Podle kontrolorů „ministerstvo porušilo zákon při zřizování Fondu dalšího vzdělávání, který uskutečňoval projekt Stáže ve firmách“. „Evropská komise kvůli tomu může vyhodnotit tento fond jako neoprávněného příjemce pro čerpání dotací z operačního programu ‚Vzdělávání pro konkurenceschopnost‘, a hrozí tedy riziko vrácení evropských peněz,“ varoval tehdy NKÚ.

Stíhaný náměstek Šiška už si odpykává jiný trest

Exnáměstek Šiška zhruba před rokem neuspěl s odvoláním u vrchního soudu. Podle rozsudků Šiška zneužil svou pravomoc a sjednal firmě Fujitsu Technology výhodu při zadání veřejné zakázky.

Státní zástupce Zdeněk Matula Šišku vinil z toho, že vyšachoval firmu OKsystem, která do roku 2011 poskytovala ministerstvu IT služby pro výplatu dávek. Šiška ale zakázku na nový systém zadal Fujitsu Technology Solutions, aniž by vypsal výběrové řízení.

„Bez jakékoliv studie proveditelnosti či podrobné analýzy v polovině roku 2011 rozhodl o tom, že od 1. ledna 2012 přejde MPSV na nový koncept výplaty dávek, který do té doby zajišťovala společnost OKsystem,“ popsal soudce.



Kvůli Šiškovým trestním kauzám rezignoval v říjnu 2012 i Drábek.