Letadla Travel Service měla na Krétě potíže, Češi strávili noc na letišti

Hořký závěr jinak prý perfektní dovolené na Krétě popsal redakci iDNES.cz jeden z rekreantů Lubomír Znojil: „Včera večer jsme měli odletět zpět do Česka. My do Brna, další letadlo do Prahy. Až u gatu jsme zjistili, že je nějaký problém,“ uvedl ve čtvrtek dopoledne.

Na letišti v Heraklionu nakonec cestující zůstali celou noc. „Byl to problém, protože tu byli rodiče s malými dětmi, starší lidé s vnoučaty. Atmosféra samozřejmě houstla, starým lidem chyběly léky, které měli v odbavených kufrech. Jeden pán tam dokonce kolaboval, nemohl ani chodit. Po několika hodinách se nám podařilo mu zavolat sanitu, která ho odvezla,“ líčil Znojil.

Cestující jsou podle něj naštvaní na cestovní kanceláře i společnost Travel Service, jelikož s nimi nikdo údajně nekomunikoval a neinformoval je o dalším postupu. Kolem šesté hodiny ranní rozladěné turisty z letiště odvezly autobusy do hotelů.

Jelikož cestující prý nedostali žádné oficiální informace, na místě se spekulovalo o technických problémech. Letoun do Prahy sice v noci vzlétl, ale podle údajů Flightradar24.com po půl hodině opět přistál v Heraklionu.

„Odlet letu z Brna byl odložen z technických důvodů. 156 cestujícím jsme poskytli občerstvení a zajistili ubytování na hotelu. Všem cestujícím se za komplikace a zpoždění omlouváme. Bezpečnost cestujících a posádky je v těchto případech pro nás vždy prioritou,“ potvrdila mluvčí Travel Service Vlaďka Dufková.

Karel Häring (Twitter) @KHaring75 Společnost Travel Service vymyslela na letišti v Heraklionu takovou blbou hru mezi "Pražáky" a "Brňáky". Kdo z nich se vrátí domů s větším zpožděním. Start byl před půlnocí. Praha asi vyhraje, ačkoliv už jednou vzlétla a po 20 minutách se musela vrátit. 1/2. odpovědětretweetoblíbit

Karel Häring (Twitter) @KHaring75 2/2. Ale zřejmě odletí během dopoledne. Brno, několik hodin v roli favorita (odložený odlet 6.10h), prohrává, jelikož jim okolo 4.30h oznámili změnu na 18.00 a poslali je do hotelu. Vydařený závěr dovolené, bravo Travel Service... odpovědětretweetoblíbit

V hotelu turisty nechali jen pár hodin

A problémy mělo i náhradní letadlo, které mělo odstartovat z Pardubic. „Včera letadlo neodletělo, měli určité potíže,“ řekl iDNES.cz operátor z pardubického letiště s tím, detaily sdělí letecká společnost. Dodal, že ve čtvrtek má letadlo na Krétu vyrazit v 17:30.

Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer, jejíž je Lubomír Znojil klientem, redakci řekl, že se zákazníkům snažili informace zprostředkovat. „Bohužel ne vždy to jde okamžitě, protože i my musíme čekat, jestli Travel Service bude moci odletět. Nyní jsou klienti na hotelu a je o ně postaráno,“ řekl mluvčí.

Avšak podle zpráv z místa je situace komplikovanější. „Začíná to být ještě zábavnější. Na pokoje jsme se dostali až před devátou hodinou a ve 12 nás vypakovali, děti se ani nestihly vyspat. Odlet má být prý po 18. hodině, ale už teď tu lítá zpráva, že to bude o několik hodin později,“ popsal po poledni pro iDNES.cz Znojil.