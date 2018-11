Komunisté navrhli 5 týdnů dovolené pro všechny, slíbila to i ČSSD

„Chápu, že mi někteří zaměstnavatelé budou nadávat, že jim bereme ty jejich bonusy a benefity, protože se na to snaží nalákat zaměstnance,“ připustila.

„Velcí zaměstnavatelé pět týdnů dávají, ale máme tu stále ještě dost lidí, kteří zatím stále mají jen čtyři týdny, a my si opravdu myslíme, že při tom velkém pracovním nasazení zaměstnanců by opravdu těch pět týdnů měl být ten základní standard,“ uvedla Aulická Jírovcová. Spolu s ní jsou pod návrhem podepsáni její tři kolegové Stanislav Grospič, Daniel Pawlas a šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

„Žádnou tabulku firem s čtyřtýdenní dovolenou k dispozici nemáme,“ sdělila iDNES.cz Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.



„Je to jako s karenční dobou, sociální demokraté si to vzali jako hlavní téma. My samozřejmě, protože to dlouho prosazujeme, tak jsme byli pro. Myslíme si a doufáme, že to bude nyní obráceně. Když my dlouhodobě podporujeme, že chceme pět týdnů dovolené a předkládali jsme to v minulosti, tak že to podpoří i ČSSD,“ řekla v pondělí iDNES.cz Aulická Jírovcová.



Pětitýdenní dovolenou všem slíbila v kampani i ČSSD

Komunisté podpořili vznik menšinové vlády ANO a ČSSD. To by jim mohlo pomoci prosadit jejich návrh. Tím spíš, že naprosto stejnou věc, ještě v kampani před říjnovými komunálními a senátními volbami slibovali rovněž sociální demokraté.

„Prosadím pět týdnů dovolené pro všechny,“ říkala v předvolebním spotu strany ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová. Pětitýdenní dovolená má být podle ní samozřejmostí pro všechny zaměstnance bez rozdílu.

Zatím tomu tak není, pět týdnů dovolené poskytují jen některé firmy a nárok na ně mají zaměstnanci těch zaměstnavatelů, jejichž odměňování je závislé na státním rozpočtu. Speciální postavení mají podle platného zákoníku práce učitelé a akademičtí pracovníci vysokých škol s osmi týdny dovolené v kalendářním roce.

Návrhem KSČM se nyní bude zabývat vláda Andreje Babiše a pak ho začnou schvalovat poslanci. Babišovi komunisté při vyjednávání podmínku podpořit pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance nedali.