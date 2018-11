Padesát kilometrů za dvacku. Dotované jízdné využívají hlavně studenti

Výlet vlakem z Prahy do lázní v Poděbradech místo 88 korun jen 22 korun, za stejnou cenu i z Plzně do Domažlic a jen o pár korun dráž z Brna na Svatomartinské do Valtic. Tolik od prvního září zaplatí senioři a studenti za cestu vlakem nebo autobusem po zavedení 75procentní slevy od státu.

A první zveřejněná čísla ukazují, že nové slevy na jízdném přivedly do vlaků a autobusů nové cestující. Údaje Českých drah za září ukazují, že meziroční počet cestujících se zvedl zhruba o dvě procenta z celkových 15,5 milionu cestujících.

Podobně jako státní dopravce jsou na tom i soukromníci. „Slevy za první měsíc platnosti přidaly v celkovém počtu cestujících nárůst o dva procentní body,“ potvrzuje i mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Až začnou jezdit studenti

Za dotované jízdné jezdí skoro každý druhý. „Až 40 procent zákazníků, kteří s námi v září cestovali, využilo právě tyto státní slevy. Na komplexní hodnocení dopadu zavedení nových slev je nicméně ještě brzy, protože teprve v říjnu se plně projeví zahájení akademického roku a cestování vysokoškoláků,“ říká náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod Michal Štěpán.

Právě studenti začali levnějšího cestování hojně využívat. „Nejvíce je nárůst patrný v kategorii student. V porovnání s objemem prodaných jízdenek z června letošního roku došlo k nárůstu prodeje jízdenek se státní slevou v září zhruba o deset procent,“ uvedla Martina Čmielová ze společnosti Flixbus.

Nárůst cestujících se projevil i posilováním některých, zejména dálkových spojů. „Postupně od poloviny září jsme prodloužili nejvytíženější vlaky o další vozy na linkách z Prahy na Ostravsko a na Valašsko a od poloviny října také na lince do Luhačovic,“ upozornil Štěpán z Českých drah s tím, že jde hlavně o víkendové spoje.

Od října pak dodatečně Dráhy posilovaly o vozy navíc i některé vlaky mezi Prahou a Plzní nebo Prahou a jižní Moravou.

Lepší než jízda zadarmo

Obavy dopravců, že vlaky budou více znečištěné a přeplněné, se zatím nenaplnily. Dotace nakonec nepokryly úplnou cenu jízdného.

„Dosavadní zkušenosti jsou pozitivnější než to, jak funguje systém 100procentních slev ve státem dotovaných vlacích na Slovensku,“ říká mluvčí RegioJetu Ondrůj. „Je to dostatečná pojistka proti tzv. nadužívání služby, která by byla úplně zadarmo,“ dodal.

Dopravcům teď ovšem dotace posloužily také jako nástroj cenové války, a to jak na kolejích, tak na silnici. Státní slevu doplňují vlastními akcemi. „Oproti jiným dopravcům u nás dostanou studenti a senioři zpět zbylých 25 procent z ceny jízdného. Ty mohou využít k nákupu dalších jízdenek,“ popisuje tiskový mluvčí vlakového přepravce Leo Express Emil Sedlařík.

S podobnou nabídkou přišel i autobusový dopravce FlixBus. „Pravidelní zákazníci mají od 1. listopadu možnost ušetřit na jízdném v průměru 25 procent. Když se nový věrnostní bonus přičte ke státní slevě, mohou cestovat zdarma,“ uvádí i Čmielová.

Kolik zaplatí poplatníci

Na kolik doplácení jízdného přijde stát, který dopravcům slevy kompenzuje, zatím není jasné. V průběhu října totiž dopravci teprve posílají ministerstvu dopravy faktury za zářijové jízdenky. „Kolik bylo vyplaceno za září jako kompenzace za slevy, budeme vědět až za měsíc, kdy bude možné i zhodnotit zavedení slev,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Pro letošní rok půjdou podle Stadlera na slevy peníze z nespotřebovaných výdajů ministerstev. Příští rok má podle odhadů ministerstva zlevněné jízdné vyjít stát na necelých šest miliard korun.