I anglická královna pobírá dotace, zlehčoval Vondráček zprávu EK

„Máme nějakou zprávu, která odněkud unikla, je to jen jedno z právních stanovisek. Bude další analýza a těch ještě bude... My nejsme v tomto pořadu schopni vést relevantní debatu,“ prohlásil Radek Vondráček (ANO) v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Andrej Babiš udělal vše, co mu zákony této země umožňují, aby se oddělil od svého majetku. Splnil všechno, co splnit mohl. Řekněte mi jediný příklad, kdy měl vliv na státní správu. Premiér se nepodílí na čerpání evropských peněz,“ zastával se Babiše předseda Poslanecké sněmovny. „I anglická královna pobírá dotace,“ snažil se Vondráček zlehčit situaci.

To předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) měl na evropské dotace jasný názor. „Dotace jsou přímo spolupachatelem korupce. Stačí se podívat na odvolávání jednotlivých ředitelů nemocnic,“ rozčiloval se. „Projídáme budoucnost na dluh, neinvestujeme. Maláčová by rozdávala komu by mohla, ale brzy na tom budeme tak jako ti, kteří skončí v exekuci,“ varoval na obrazovkách ČT.

Právníci Evropské komise podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Píše to britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert.

„Analýzu právníků Evropské komise jsem neviděl, dozvídám se o ní z médií, kam bohužel utekla dřív, než jsem měl možnost se s ní seznámit já nebo moji právní zástupci. Až Komise zveřejní oficiální vyjádření, prostudují a vyjádří se k němu čeští právníci,“ uvedl pro iDNES.cz Babiš.