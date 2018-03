Velká napěněná loupež. Miliony od pivovarů mizely ve skomírajících putykách

Když se mimořádně dařilo, venku bylo teplo a hosté měli žízeň, vytočil se v restauraci Frito v severočeských Teplicích za den padesátilitrový sud piva. Sto piv.



Pak přišla trojice mužů z Mostu, na čas si Frito pronajala a přitom přesvědčila pivovary, že bez problémů budou prodávat o čtyři sta piv víc. Každý den, pět let. Přitom na konzumaci takového množství by bylo zapotřebí mnohem víc pijáků, než kolik se do hospůdky vejde.

„Čtyři sta šedesát piv? Tolik se tady nikdy nevytočilo,“ reagovala pobaveně manželka nynějšího provozovatele Frita.

Podle vyšetřovatelů to dobře věděla i ona trojice z Mostu. Roman Švec, Václav Poláček a Vladyslav Ivanovič Hleba. Přesto pivovarům namluvili, že tolik vytočí. Proč? Zneužívali toho, že pivovary v boji o zákazníka nabízely hospodským dotace na opravu nebo vybavení podniku, když se zavážou, že budou odebírat jejich produkt. A čím větší závazek, tím vyšší dotace. Za Frito dostali 1,2 milionu korun.

Podle policie měli jednoduchý plán: pronajmout hospodu, zaplatit zálohu, najít „bílého koně“, který na své jméno uzavře smlouvu s pivovarem, a oni zinkasují dotaci.

Jedním z fiktivních hospodských byl třeba Petr Š. Policistům vypověděl, že se s trojicí seznámil v restauraci, kde jako nezaměstnaný vypomáhal s drobnými stavebními pracemi. Za to dostával „nějaké peníze, oběd a pivo“. Pak mu obvinění nabídli do pronájmu litvínovskou hospodu Calypso. Nájemní smlouvu podepsal s vietnamským majitelem a zněla na deset tisíc za měsíc.

Měl jsem jen pozdravit a mlčet

S ústeckým pivovarem posléze na své jméno uzavřel smlouvu na 2 700 hektolitrů piv Krušovice a Zlatopramen, za to jeho šéfové dostali od pivovaru 899 640 korun. Místo tisíců hektolitrů ale odebral jen pět. A skončil.

Další nastrčený hospodský popsal, že si od jednoho z obviněných půjčoval peníze. Nejprve je vracel, když už to ale nezvládal, nabídli mu, že na něj papírově přepíší hospodu a zařídí dotaci. „Při vyjednávání za mě mluvili oni, já jsem měl při příchodu a odchodu jen pozdravit,“ řekl. Přiznal, že se měl za nájemce pouze vydávat a na provozu restaurace se nijak nepodílel. Dostal deset tisíc na ruku a dalších sto tisíc padlo na exekuci. „Pak se to nějak zvrtlo a začaly chodit dopisy, že neplním podmínky dotace,“ řekl.

Podobným způsobem obvinění zařídili pronájem dvanácti hospod na Mostecku, Chomutovsku a Teplicku a se třemi pivovarnickými skupinami uzavřeli smlouvy o odběru deseti druhů piv. Celkem obrali pivovary o 10,6 milionů korun. Když se zalekli, že by neodebrané pivo jedné z restaurací mohlo ohrozit pivovarnickou dotaci 1,9 milionu, učinil Václav Poláček, jeden z trojice obviněných, nabídku obchodnímu zástupci pivovaru: „Máte u mě pětičku na kafíčko.“

Obchodní zástupce neodmítl, do firemního systému zapsal, že garantované množství piva bylo odebrané, ačkoli to nebyla pravda, a dotace byla vyplacena. Zaměstnanec pivovaru byl obviněn z přijetí úplatku, Poláček z uplácení a spolu s ostatními také z podvodu.

Muži z Mostu při výsleších tvrdili, že nic nefingovali. „Tyto restaurace fungovaly dlouho, a pokud se s pivovary jednalo o dotacích, vycházelo se z předchozích výtočí,“ tvrdil Švec. Smlouvy podle něj byly domluveny na takové množství piva, které se před tím běžně v restauracích prodávalo. Jenže podle některých majitelů domů se trojice na výtoč piva ani neptala.

Odhaleni kvůli eurodotacím

Obvinění policistům tvrdili, že hospody přenechávali jiným lidem proto, že měli připravovat stavbu hotelu za sto milionů korun a investor údajně chtěl, aby přestali provozovat vlastní restaurace a starali se pouze o hotel. Z jeho stavby však nakonec sešlo.

Do problémů se podle nich restaurace dostaly jen proto, že všichni tři šli do vazby kvůli jinému případu. Bylo to v roce 2011, kdy je policie odposlouchávala, jak se domlouvají se svým kamarádem Petrem Kušnierzem o eurodotacích z ROP Severozápad. Kušnierz nejprve jako hodnotitel žádostí o eurodotace, později jako ředitel dotačního úřadu, tvrdil, že za úplatek umí zařídit, aby uspěl „správný“ projekt.

Kušnierz se Švecem, Poláčkem a Hlebou byli v roce 2012 odsouzeni, vyšetřování ale pokračovalo a postupně pohltilo i krajské politiky, podnikatele a regionální kmotry. Nyní policie shromažďuje důkazy po třetí vlně zatýkání lidí podezřelých z dalších machinací.

Odhalení podvodů s pivem tak bylo vedlejším produktem vyšetřování. Švec s Hlebou (a uplaceným obchodním zástupcem pivovaru) stanou před soudem, Poláček se soudního líčení nedožil.

Dotace za odebrané množství piv se vyplácí dodnes. Pivovary už jsou ale obezřetnější a obvykle žádají záruky – ručitele či zástavu majetku, nebo zkušenosti v oboru.