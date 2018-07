S dotacemi radí Praze expert, kvůli kterému města vracela stamiliony

Magistrát pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) dospěl k názoru, že jeho vlastní úředníci dotační programy nezvládnou. Se čtveřicí firem, které zakázku těsně před volbami vyhrály, tak podepsal smlouvu, na základě které jim postupně má vyplatit 30 milionů korun.

„Úspěšná administrace projektů Evropské unie a jejich řízení vyžaduje zapojení osob, které mají s projekty EU výraznou zkušenost,“ odůvodňuje vypsání zakázky mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

A zkušenost Libiger bezesporu má. Jeho firma Allowance v éře ministrů Pavla Drobila a Tomáše Chalupy (oba ODS) radila s výběrovými řízeními a evropskými dotacemi v projektech ministerstva životního prostředí.

Následná zpětná ministerská kontrola ale odhalila, že při losování zakázek používal tajemnou černou krabičku, v níž byl ukrytý počítač. Nejvyšší správní soud pak rozhodl, že takové hlasování je netransparentní. A ministr životního prostředí Brabec následně 14 městům, která zakázku takto losovala, nařídil vrátit skoro 200 milionů. „Nechápu to. Kdybych takhle ve firmě vybíral dodavatele, tak mě Andrej Babiš nejspíš zabije,“ komentoval to tehdy Brabec.

Teď má Libiger nový úkol. Dle smlouvy s magistrátem zveřejněné v registru smluv se stal expertem společnosti Eurovision, která je jedním ze čtyř výherců zakázky na pomoc s miliardovými dotacemi na pražském magistrátu.

„V této záležitosti jsem byl osloven na základě předešlé mnohaleté dobré spolupráce s kolegy z firmy Eurovision. Jsem držitelem certifikátu SB Tool (pozn. red.: certifikační nástroj pro vyjádření úrovně kvality budov) a měl bych v rámci této smlouvy zastávat funkci právě tohoto experta,“ řekl MF DNES Libiger.

Podnikatelské úspěchy v hájemství ODS

Zajímavá je přitom právě i brněnská firma Eurovision, která se nyní dostala do „elitního klubu“ čtyř firem, jež budou miliardové dotace Praze obhospodařovat následující čtyři roky. Rámcovou smlouvu tedy získaly na nejdelší období, na které ji zákon umožňuje vypsat.

Eurovision založil dnes už bývalý poslanec ODS David Šeich. V roce 2007 ji opustil a původní společnost s ručením omezeným se změnila na akciovou společnost s anonymními majiteli. MF DNES pak v roce 2011 upozornila, že se firmě podivuhodně začalo dařit získávat veřejné zakázky. A to například od pražského magistrátu, městské části Praha 10, či pražského dopravního podniku. Všichni tito zadavatelé měli jedno společné – rozhodující vliv v nich měla ODS, v níž měl tehdy Šeich značný vliv.

Jen za konzultace pro pražský magistrát v období 2009 až 2012 dostala Eurovision 40 milionů korun. Čtyřletá zakázka z roku 2008 pro Dopravní podnik hlavního města Prahy byla za 29,7 milionu. Firma ale sveřepě tvrdila, že s Šeichem už dávno nemá nic společného.

Nyní je ale exposlanec ODS znovu jediným členem představenstva Eurovision, která teď stejně jako před lety uspěla na pražském magistrátu.

Šeich v politice skončil po tom, co si střihl pár skandálů. Jako poslanec navrhoval zavedení povinného alkoholtesteru do každého auta a zvýšení maximální rychlosti na dálnici na 160 kilometrů v hodině. On sám však hned dvakrát přišel o řidičák. Jednou kvůli alkoholu za volantem, podruhé ho policisté na dálnici chytili s dvoustovkou na tachometru.

Magistrát přitom podtrhuje, že výběrové řízení bylo transparentní. „Úspěšné společnosti byly vybrány na základě kritérií ekonomické výhodnosti, která byla jasně stanovena v zadávací dokumentaci. Čtyři vítězné subjekty, s nimiž byla podepsána rámcová smlouva, se o zakázku budou dělit na základě principu rotace,“ dodal Hofman.

Nákupy za stamiliony

Není to ale poprvé za poslední dobu, kdy MF DNES informovala, že se Libiger přiblížil stamilionům z pražského magistrátu.

Projekt Smart City, za který chce Praha utratit jen za dva roky 600 milionů korun, dostal na starost někdejší blízký spolupracovník „krále losovaček“ Vladimír Zadina. Vybrala ho přímo primátorka Adriana Krnáčová.

Projekt má za úkol vybavit metropoli technologiemi, které usnadňují život obyvatel měst. Třeba vytvořit parkoviště navádějící řidiče k volným místům, přidat do ulic chytré lampy či chytré odpadkové koše.

Jenže kritici magistrát dlouhodobě tepou za to, že v pilotních projektech utrácí za nesmysly, zatímco Praha není ani schopná zajistit například to, aby mosty nebyly v havarijním stavu.

Zadina přitom Libigera velmi dobře zná, spolu vlastnili soukromou firmu, která se Smart City také věnovala. Libiger i Zadina však popírají, že by spolu to, kam Praha stamiliony na chytré technologie nasměruje, jakkoliv koordinovali. „Vláďa mi jen v jedné větě oznámil, že dostal skvělou nabídku a že ji přijal,“ tvrdil vloni v září MF DNES Libiger.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali na pražském magistrátu (červen 2018):