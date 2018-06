Konec doby plastové. Některé firmy sníží produkci jednorázového odpadu

„Nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Když jdeme do kavárny pro kafe anebo do rychlého občerstvení pro burger, neměli bychom automaticky očekávat, že dostaneme plastovou krabičku, brčko a kelímek,“ řekl Brabec k iniciativě #dostbyloplastu, do které se zapojily firmy CrossCafe, Dudes & Barbies, Bageterie Boulevard, UGO, Leo Express, České dráhy a Benzina.

Zákazníci CrossCafe nebo Bageterie Boulevard začnou dostávat jídlo ke konzumaci na místě v keramickém nádobí. V Kavárně co hledá jméno, kterou provozuje společnost Dudes & Barbies, úplně eliminují plastová brčka. Občerstvení UGO se zavázalo, že do konce roku 2020 ušetří až 15 tun jednorázového plastu.

„Od dnešního dne budou moci cestující v našich vlacích požádat stevarda, aby jim natočil kávu nebo jiný teplý nápoj do jejich kelímku. V druhé fázi chceme kelímky na více použití nabízet cestujícím přímo my. Postupně budeme chtít balit příbory jiným způsobem než nyní, kdy jsou v plastových obalech,“ řekl iDNES.cz Jakub Svoboda, ředitel Leo Express pro Česko a Slovensko.

České dráhy už občerstvení na porcelánovém nebo skleněném nádobí nabízejí, zejména ve svých jídelních vozech. Nově se zaměří na snižování jednorázových plastů u svých zaměstnanců.

S podobnými kroky začala také Benzina na svých čerpacích stanicích. „Pokud budete mít vlastní kelímek, jde o velikost. Musí odpovídat těm, které máme standardně v nabídce. Jinak upozorníme zákazníka, aby si zakoupil náš opakovaně použitelný kelímek, u kterého nehrozí, že by poškodil sjezdy na automatických kávovarech. Řádově to vyjde na desítky korun,“ uvedl pro iDNES.cz ředitel Benziny Marek Zouvala.

Firmy se shodly, že budou mít se zaváděním ekologické varianty nádobí určité náklady, které zatím nedokázaly přesně vyčíslit. Zapojení do iniciativy ale chápou jako investici do životního prostředí a propagace projektu #dostbyloplastu.

Ekologii nově nebude bránit ani legislativa. Podle Brabce se podařilo dosáhnout sjednocení výkladu zákona mezi Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a ministerstvem zdravotnictví. SZÚ připouští, že lze dostat kávu či jiný nápoj do vlastního hrnku či opakovaně použitelného kelímku. Stejně tak je možné odnést si jídlo ve vlastním nosiči nebo krabičce. Podmínkou je, aby se zákaznický obal nedostal do čisté zóny provozovatele občerstvení. Pro kelímky od zákazníků tak bude nutné vymezit prostor, kde je bude možné pokládat a plnit.

Brabec prozradil, že iniciativa plánuje jednat také s nadnárodními řetězci jako KFC, McDonald’s a Starbucks. Na redukci plastů se pokusí dohodnout také s provozovateli obchodních center, kde se denně produkuje velké množství znečištěných plastů ve fastfoodech.

Evropané denně spotřebují 725 milionů kelímků na kávu

Ministerstvo životního prostředí rozjelo iniciativu v březnu letošního roku s cílem upozornit firmy a zákazníky na možnost snižování jednorázových obalů a nabídnout alternativy. Navázalo mimo jiné na strategii Evropské unie v oblasti plastů a oběhového hospodářství, kterou v květnu definitivně schválil Evropský parlament.

Česko kvůli tomu bude muset pozměnit zákony, aby podpořilo sběr odpadů i samotnou recyklaci. Podle odborníků se bude nutné zaměřit i na hůře recyklovatelné materiály. Zatím se v Česku blíží zákaz skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2024. Předtím se bude navyšovat poplatek za skládkování ze současných 500 korun za tunu za rok na 2 000 korun v roce 2024. Některé ekologické organizace ale upozorňují, že zákaz skládkování nasměruje odpady ke spalování.

Evropané denně spotřebují 725 milionů jednorázových kelímků na kávu a na starém kontinentu se každý rok vyprodukuje zhruba 25,8 milionu tun plastového odpadu. Celosvětová produkce plastů v roce 2015 dosáhla 322 milionů tun a do roku 2035 by se měla vyšplhat až na 644 milionů tun.