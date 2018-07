Nejhorší víkend na evropských dálnicích. Prázdniny v Německu způsobí kolony

„Čeká nás kritický víkendový provoz. Kdo chce zažít opravdové letní kolony na evropských dálnicích, tak tento víkend je tím pravým,“ říká Petr Vomáčka z Besipu. Hlavní problém podle něj způsobí začínající prázdniny v Bavorsku a Bádensku-Württenbersku, kde žije dohromady přes dvacet milionů lidí. Současně se navíc blíží konec prázdnin v severských zemích a části dalších spolkových zemí v Německu.

„Největším rizikem z pohledu přeplněných evropských dálnic bude pátek od 13 do 20 hodin, sobota od 11 do 18 hodin a neděle od 14 do 20 hodin,“ popisuje Vomáčka. Kdo může, měl by vyrazit už ve čtvrtek, nebo naopak až v pondělí. To je ale často problém, protože hoteliéři si už zvykli sjednávat ubytování od soboty do soboty.



Chorvatské silnice zpomalí opravy i natáčení

Není to navíc jen moře, co cestovatele láká. Mnoho fanoušků se o víkendu vydá i na závod Formule 1 do Budapešti. „Silný provoz očekáváme na dálnici A2 vedoucí z Grazu do Vídně a A4 za Vídní u Fischamedu, kde se dálnice opravuje a je zúžená ze tří jízdních pruhů na dva, a na zpáteční cestě v neděli u hraničního přechodu Nickeldorf,“ dodává Vomáčka.

Nejčastější destinací českých turistů je už tradičně Chorvatsko. Tamní správa silnic a dálnic aktuálně opravuje povrchu jednotlivých úseku dálnice A3 vedoucí z Maďarska na Záhřeb. V místě se jezdí jedním zúženým jízdním pruhem v každém směru za snížené rychlosti 80 kilometrů v hodině a v letní dopravní špičce se zde tvoří kolony. Opravy na tomto místě skončí až 16. září.

Kvůli poškozené vozovce je omezena rychlost i na mostě Rječina před tunelem Trsat u Rijeky ve směru na hraniční přechod Rupa. Z důvodů natáčení bude v úterý 31. července také podle potřeby uzavírán most na ostrov Krk. Aby českým řidičům usnadnil nadcházející cestování, připravil Besip aktualizovanou mapu cesty na Jadran:

Jiný kraj, jiný mrav. Je třeba dbát na cizí zákony a zvyklosti

S plynulejší cestou samozřejmě pomohou i online navigace, které při stanovení trasy počítají i s aktuálním provozem. Oblíbenými jsou navigace od společnosti Google či Apple, nebo aplikace Waze. S využitím internetu na cestách pomáhá i skutečnost, že od 15. června se již neplatí příplatky za využívání mobilních služeb v členských státech Evropské unie.

Pro podobně vypjaté víkendy také platí již léta omílaná doporučení. Například mít sebou ve voze dostatek vody a stále co nejplnější nádrž paliva pro případ, že řidič uvízne v dlouhé koloně.



Před cestou do zahraničí si také neuškodí zopakovat pravidla a povinnosti, které se na české výletníky v cizích zemích vztahují a na které nejsou doma zvyklí.

1 Slovinsko

Děti do 12 let nesmí být převáženy na motocyklu.



Je doporučeno vozit s sebou náhradní sadu žárovek a pojistek.



Řidič je povinen vytvářet nouzovou uličku pro záchranáře už při dobrzďování do kolony.



Řidič ani jiný cestující nesmí během silniční kontroly vystoupit z vozidla bez pokynu policisty.



Pokuta hrozí i za jízdu na oranžovou.



Pokud předjíždíte, musí blinkry blikat po celou dobu předjíždění.



2. Slovensko

Zařízení GPS nesmí být umístěno ve středu předního skla vozidla. Současně nesmí řidiči bránit ve výhledu.



3. Itálie

Nosič jízdních kol nesmí přesahovat 3/10 délky vozu.



Převoz kol na držácích za autem musí být označen speciální deskou 50x50 cm s retroreflexními bíločervenými pruhy.



Nesmíte táhnout vozidlo na dálnici.



Je nutné zastavit před přechodem pro chodce, jinak hrozí pokuta 150 až 600 eur.



Při sražení zvěře je nutné ihned zastavit a volat polici, jinak hrozí pokuta 200 až 400 eur.



4. Chorvatsko

V Chorvatsku musíte mít originální třetí registrační značku, když převážíte jízdní kola tak, že registrační značka vašeho vozidla je zakrytá. Pokud to tak není, nebo je značka dělaná podomácku, hrozí vám pokuta 5 000 až 15 000 HRK.



5. Řecko

Je zakázáno používání handsfree sluchátek do ucha.



Kempování na neoznačených místech je v Řecku zakázáno.



Na kruhovém objezdu má přednost vozidlo najíždějící.

6. Francie

Řidiči jedno i dvoustopých vozidel nesmí používat sluchátka ani handsfree sady do ucha.



Telefonovat můžete jen s vestavěnou hands-free sadou.



Řidiči motocyklů, mopedů i čtyřkolek musí mít speciální motorkářské rukavice.



Děti do 10 let je zakázáno vozit vepředu, pokud má vozidlo na zadních sedadlech místo.



7. Rakousko

Řidič je povinen vytvářet nouzovou uličku pro záchranáře už při dobrzďování do kolony.



8. Maďarsko

Pokud nezaplatíte pokutu v dané výši na místě, je policie oprávněna zabránit pokračování v další cestě nebo vozidlo zabavit. Vozidlo je vydáno až po zaplacení pokuty, do té doby dostanete potvrzení s pokyny.



9. Bulharsko