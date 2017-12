Doprava 2018: Řidičák na všech úřadech i desítky kilometrů dálnic zdarma

1 Dalších 41 kilometrů dálnic bez dálniční známky

První významnější změnou bude možnost jezdit od 1. ledna bez poplatku na dalších pěti úsecích českých dálnic, které vedou nedaleko měst a dohromady měří 41 kilometrů.

„Dálniční známka nebude potřeba na D3 kolem Veselí nad Lužnicí, na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary a na D55 kolem Otrokovic. Bez poplatku bude nově také D52 u Pohořelic nebo část dálnice D46 u Hněvotína, což umožní bezplatné využití obchvatu Olomouce na dálnici D35,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Vláda tak navazuje na rozhodnutí z minulých let, kdy se přestaly poplatky platit na 145 kilometrech dálnic v okolí měst.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

2 Řidičák si vyřídíte na kterémkoliv úřadě

Od 1. července 2018 by mělo pro mnoho lidí skončit martyrium, kdy musí kvůli žádosti o výměnu či vydání řidičského průkazu cestovat do místa svého trvalého bydliště.

Nově bude možné o to stejné požádat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Tam si řidiči budou moci vyřídit i mezinárodní řidičský průkaz, výpis z evidenční karty řidiče či z bodového hodnocení, ale také se například vzdát řidičského oprávnění.

„Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu se vztahuje i na řidiče profesionály, týkat se totiž bude také vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče,“ říká Neřold.

Nově také nebude potřeba nosit na úřad papírovou fotografii. „Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, stejně jako je tomu u občanských průkazů,“ dodává Neřold.

3 Do Prahy za smogu možná už jen se správnou značkou

Praha, která do značné míry funguje jako nejvýznamnější tranzitní uzel v zemi, připravuje přísnější dopravní opatření v případě vyhlášení smogové situace. Cílem je chránit zdraví obyvatel metropole, které je v období zvýšeného smogu vystavováno nepřiměřené zátěži škodlivinami v ovzduší.

Zatím není schválen nový regulační řád, který bude konkrétní opatření upravovat, ale s velkou pravděpodobností v sobě bude obsahovat omezení vjezdu do města.

Za smogové situace by měly mít vjezd do Prahy zcela zakázány vozy těžší šesti tun a řidiči ostatních vozů budou muset porovnávat svou registrační značku s kalendářem. V liché kalendářní dny by totiž podle zatím neschváleného regulačního řádu do města nesměla vjíždět auta, jejichž espezetka končí lichou číslicí, a v sudých dnech zase ta s registrační značkou končící číslicí sudou.

Území, kde by zákaz mohl platit, mají ohraničovat dopravní značky a mohlo by jít prakticky o celé hlavní město. Některých silnic, jako je třeba dokončená jihozápadní část vnějšího pražského okruhu, by se však toto opatření naopak týkat nemělo.

Během smogové situace má být v Praze také zakázáno ponechávat motor vozidla v chodu ve chvíli, kdy auto stojí na místě déle než jednu minutu.

O konečné podobě regulačního řádu, začátku jeho platnosti a konkrétních opatřeních budou ještě jednat radní hlavního města. Zatím probíhá připomínkové řízení, ve kterém ke stávajícímu návrhu vyjádřila řadu výhrad policie, ministerstvo dopravy i některé městské části.

4 Registrační značky ozdobí hologram

Od ledna se na nových vozidlech začnou stále častěji objevovat registrační značky opatřené holografickou známkou. Jde o nový ochranný prvek, který má ztížit jejich padělání.

VIDEO: Registrační značky nově, přibude hologram Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hologramy budou na nových značkách nalepeny na místě, kde dříve bývala emisní známka. „Značka je unikátní záležitost, která by měla identifikovat auto. My jsme se v minulosti často setkali s tím, že si značku někdo udělal a vyrazil, proto ten hologram,“ uvedl už dříve ministr dopravy Dan Ťok (ANO).

Dnes je podle něj padělání značky poměrně snadná záležitost. Lidé si prý nechávali pokoutně značku udělat i tehdy, když jednu ztratili. „I to je špatně,“ podotkl ministr. „Teď předpokládáme, že se možné podvody ztratí,“ dodal.

5 Emisní kontrola už jen pod dohledem kamer

Od Nového roku začne pro emisní stanice (SME) platit povinnost pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Pořízené snímky budou muset stanice společně s výsledky měření ukládat do systému, který on-line komunikuje s ministerstvem dopravy. Stejný postup už od loňského roku užívají i stanice technických kontrol (STK).

Emisní mechanici budou muset stejně jako STK dokumentovat vozidla zepředu i zezadu a také jejich výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Opatření má omezit počet případů, kdy nepoctiví emisní technici do provozu pouštějí i vozidla, která nesplňují dané normy, nebo které dokonce ani fyzicky neviděli.

Jak už dříve upozornil například Libor Fleischhans z Asociace emisních techniků (ASEM), jedním z důvodů k takovému postupu techniků je skutečnost, že když vozidla emisně nevyhovují, přichází podnikatel provozující STK o tři pětiny svého zisku.

Zmíněné praktiky by měly být nově mnohem obtížnější. Podle ministerstva dopravy už nebude ani možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo „zkoušet štěstí“ na stanici jinou. „Protokoly měření totiž budou kromě fotografií obsahovat také časy a dobu kontrol. Záznamy v systému navíc nebude možné přepisovat,“ uvedl Neřold.

Opatření kvituje i Ústřední automotoklub (ÚAMK), ale varuje, že vláda musí pokročit i dál. „Nezbytný je i další krok, a to takové nastavení norem měření, aby nebylo možné, že kontrolou například projdou vozy s poškozenými nebo nefunkčními filtry pevných částic,“ říká mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

6 Nové testy v autoškole

Zhruba v polovině roku dojde k aktualizaci otázek v aplikaci eTesty, která se používá při závěrečné zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích.

„V případě skupiny B se bude jednat především o doplnění otázek k pravidlům silničního provozu, které nebyly zatím v e-testech obsaženy nebo nebyly dostatečně pokryty. U motocyklů jde pak o otázky k praktickým znalostem, a to k dopravním situacím a rovněž k pravidlům silničního provozu. Vyškrtávat otázky Ministerstvo dopravy zatím neplánuje,“ vysvětluje Neřold.

7 Vládní sliby na další léta: stovky kilometrů dálnic a obchvatů

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) po svém opětovném zvolení do funkce slíbil urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb. Přitom právě jemu bylo v minulém volebním období vyčítáno pomalé tempo dokončování dálnic. Na rok 2018 je zatím naplánováno otevření pouze dvou zmodernizovaných úseků dálnice D1 - mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou a mezi Postoloprty a Bitozevsí.

Do roku 2021 se nicméně ministerstvo dopravy zavázalo zprovoznit 210 kilometrů dálnic - z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované dálnice D1. Do tří let slibuje ministerstvo zároveň dalších 180 kilometrů dálnic rozestavět.

Stejný termín si dalo i na dokončení 130 kilometrů obchvatů, které mají odlehčit městům na silnicích 1. třídy. Konkrétně by mělo jít o obchvaty kolem Slaného, Ostravy–Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, či Karviné. Do roku 2021 chce ministerstvo také začít s dlouho odkládanou stavbou východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

V následujících několika letech by měl začít také prodej elektronických dálničních kupónů a ministerstvo uvažuje i o zavedení řidičských průkazů na zkoušku pro začínající řidiče.

Sirota z ÚAMK však vládě doporučuje, aby neopomíjela ani další témata, jako jsou změny kolem pravidel o převodu vozidel na nového majitele či kontrola stavu bodů řidičů. „A například v Polsku, jako v další sousední zemi, vláda navrhla považovat stáčení kilometrů za trestný čin. V České republice to náš automotoklub, stejně jako další organizace, navrhují již léta,“ přidává Sirota další příklad.