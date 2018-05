Trump si zdravotní potvrzení sám nadiktoval, tvrdí jeho bývalý doktor

„Celý ten dopis si nadiktoval. Já jsem to nenapsal,“ řekl v úterý stanici CNN Bornstein, který je v dokumentu označen za lékaře, jenž o Trumpa pečuje už od osmdesátých let. „Prostě jsem na to přistoupil,“ vysvětlil Bornstein, proč dokument podepsal.

Newyorský realitní magnát zdravotní potvrzení zveřejnil v roce 2015 před republikánskými primárkami, kdy se množily otázky ohledně jeho věku a fyzické kondice. V dokumentu stojí, že Trump za rok shodil sedm kilo a jeho kardiovaskulární systém je v naprosto excelentním stavu.

„Mohu zodpovědně prohlásit, že pan Trump se v případě svého zvolení stane nejzdravějším člověkem, který kdy byl zvolen prezidentem,“ uvádí lékařská zpráva. List The Guardian upozorňuje, že Bornstein ve věci Trumpova zdravotního potvrzení mění názory. Před dvěma lety prohlásil, že dokument sám napsal, a to „během pěti minut, zatímco na mě čekal řidič“.



Bornstein si nyní také postěžoval, že v únoru 2017 do jeho ordinace vpadli Trumpovi bodyguardi a zabavili mu prezidentovu zdravotní dokumentaci. Stalo se tak dva dny poté, co Bornstein prozradil novinářům, že Trumpovi předepsal přípravek podporující růst vlasů.

Bílý dům slova o „razii“ u Bornsteina odmítl. „Je naprosto standardní, aby dokumentace nově zvoleného prezidenta byla v držení zdravotního oddělení Bílého domu. A přesně to se stalo. Tyto záznamy byly na základě požadavku přemístěny do Bílého domu,“ uvedla Trumpova tisková mluvčí Sarah Saundersová.

