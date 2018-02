VIDEO: Zrádný vítr odhalil tajemství Trumpových vlasů

Poté, co Trump došel k zábradlí a zamířil po schodech nahoru do útrob letadla, poryv větru nadzvedl jeho vlasy a odkryl odhalenou kůži pod nimi. A to u mnoha lidí způsobilo senzaci.

Už dříve vyvolal Trumpův účes spekulace, zda se jedná o paruku, vlasové implantáty či o jeho pečlivě upravené vlasy. Aby dokázal, že nenosí paruku, Trump dokonce v průběhu své předvolební kampaně při několika příležitostech požádal účastníky davu, aby za jeho vlasy zatahali, uvedl list The Independent.



Minulý rok uvedl Harold Bornstein, prezidentův lékař, že Trumpova kštice je pravá, a to díky lékům podporujícím růst vlasů, informoval The New York Post. Informaci potvrdil i Ronny Jackson, lékař Bílého domu.