VIDEO: Na Trumpa letěla sprška ruských vlajek, reagoval zdviženým palcem

Incident se odehrál v úterý, když Donald Trump přicházel v doprovodu senátora Mitche McConnella na společný oběd s republikánskými senátory. „Trump je vlastizrádce,“ zakřičel jeden z mužů, který postával v davu novinářů a hodil na prezidenta několik malých ruských vlajek. Na útočníka se okamžitě vrhla ochranka.

Trumpa útok nerozhodil. Na letící vlajky nereagoval úskokem, ale zdviženým palcem. Muž během zatýkání pokračoval alespoň ve slovních útocích. „Náš prezident se paktuje s agenty ruské vlády. V Kongresu by měli jednat o vlastizradě, ne o daňových škrtech,“ křičel. Policie ho později identifikovala jako Ryana Claytona.

Prezidentovi podle serveru NBC News žádné nebezpečí nehrozilo. Incident však rozvířil debatu nad tím, zda nepochybila ochranka, která monitoruje vstup lidí do Kapitolu. Běžně sem mohou návštěvníci zavítat v rámci komentovaných prohlídek, vždy ale musí projít detektorem kovu a osobní kontrolou. Akreditovaní novináři navíc musí absolvovat velmi přísnou prověrku.

Clayton se před útokem zapojil právě do davu novinářů. Tvrdil, že patří k hnutí Americans Take Action. Na webových stránkách se lze dočíst, že jeho členové jsou „sítí populistů, která věří, že americká vláda by měla sloužit veřejnosti, stejně jako ekonomika“. Hnutí prosazuje také svobodný internet, který by měl být dostupný všem.

Není to poprvé, co Clayton veřejně kritizoval jednání prezidentského úřadu. Na sklonku července ho zachytily kamery, když se pokoušel na jednom z mítinků předat ruskou vlajku Jaredu Kushnerovi a žádal ho, zda by mu ji mohl podepsat, připomíná server Heavy. Zeť Trumpa Kushner rovněž figuroval v kauze údajného napojení Bílého domu na Rusko (více o kauze se dočtete v tomto článku).