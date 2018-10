Putin má nejspíš prsty ve Skripalově případu a jiných vraždách, řekl Trump

Na komentář moderátorky, že nikdy nebyl na Putina ve veřejném prohlášení tvrdý, Trump odpověděl, že vůči němu postupuje naopak velmi důrazně. Poznamenal, že na summitu v Helsinkách během jednání mezi čtyřma očima byl na ruského prezidenta velmi tvrdý.

Dodal, že o jeho rázném postoji vůči ruskému prezidentovi svědčí i to, že Ukrajině poskytl útočné zbraně a protitankový arzenál, k čemuž se jeho demokratický předchůdce Barack Obama neodhodlal.



Trump je také přesvědčen, že se Rusko vměšovalo do prezidentských volby v roce 2016. Myslí si však, že Moskva nebyla sama a že hlasování se snažila ovlivnit i Čína. Trump v září na zasedání Rady bezpečnosti OSN obvinil Peking, že se před listopadovými kongresovými volbami v USA snaží ovlivnit mínění Američanů, což ale Čína odmítla.

Globální oteplování existuje, ale nezpůsobil ho člověk, míní Trump

Americký prezident Donald Trump již nepokládá globální oteplování za výmysl, ale pochybuje o skutečném vlivu lidské činnosti na klimatické změny. Šéf Bílého domu rovněž řekl, že vědci z celé věci udělali obrovskou politickou agendu. „Nemyslím si, že je to kachna,“ řekl o klimatických změnách. Média v této souvislosti připomněla, že během volební kampaně Trump označil oteplování planety za mystifikaci a že po nástupu do prezidentské funkce se jasnému postoji vyhýbal.

„Nevím však, zda je to dílem člověka. Řeknu to takhle. Nechci dávat biliony a biliony dolarů. Nechci ztratit miliony a miliony pracovních míst,“ uvedl s tím, že teploty se také dost dobře mohou vrátit na původní hodnoty. Jak by se to mohlo stát, neupřesnil.

Trump komentář o oteplování učinil jen týden poté, co Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) varoval, že cíle pařížské klimatické dohody z roku 2015, tedy udržet globální oteplování co nejblíže k 1,5 stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období, lze nyní dosáhnout již jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech oblastech společnosti.

Trump se v pořadu televize CBS 60 Minutes vyjádřil i k řadě dalších témat. Zopakoval, že díky jeho úsilí se zásadně zlepšily vztahy mezi Washingtonem a Pchjongjangem, neboť ještě den před jeho nástupem do Bílého domu byly Spojené státy na pokraji války se Severní Koreou.