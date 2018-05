Trump na Twitteru nesmí blokovat své kritiky. Porušuje tím právo na svobodný projev

Žalobu na Trumpa loni podalo sdružení Knight First Amendment Institute při Kolumbijské univerzitě v New Yorku, které se označuje za ochránce prvního dodatku americké ústavy.



Dodatek zaručuje svobodu slova, tisku, shromažďování a vyznání. Institut chtěl, aby soud rozhodl, zda veřejný činitel může zablokovat twitterové uživatele kvůli politickým názorům a zda uživatele může blokovat prezident jako nejvyšší veřejný představitel.

„Odpověď na obě otázky je ne,“ uvedla ve verdiktu soudkyně Naomi Reiceová Buchwaldová, která se případu věnovala. Zároveň konstatovala, že prezidentův Twitter je veřejným fórem, kde hlava státu své kritiky blokovat nesmí.

Jedním ze zablokovaných uživatelů je třeba Rebecca Buckwalterová, která podle amerického deníku The New York Times (NYT) odpověděla na Trumpův tweet. V tom prezident říkal, že „kdyby se spoléhal na fake news ze CNN, NBC, ABC, CBS, The Washington Postu nebo NYT, měl by nulovou šanci dostat se do Bílého domu“.

„Abychom byli fér, vy jste Bílý dům nevyhrál, Rusové to pro vás udělali,“ napsala žena v odpovědi, po které následoval blok. Zda ji i další nešťastníky nyní Trump zase odblokuje, není jisté. Soudkyně mu nic takového sice přímo nenařídila, ale očekává, že to udělá.